"Мені все одно, лежати не будете": в Харкові пенсіонерка померла через відмову лікарів. Страшні кадри

У Харкові жінка похилого віку померла після того, як її у важкому стані відмовилися покласти в лікарню.

Про кричущий випадок розповіла дочка загиблої Олена Лиманська, передає 057.ua. Інцидент трапився в середу, 13 листопада (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що пенсіонерка почала погано почуватися і до неї викликали терапевта. Він оглянув жінку і сказав, що у неї миготлива аритмія і підвищений пульс – 145 ударів на хвилину. Лікар порадив покласти жінку в лікарню, щоб їй прокапали ліки і дав направлення у кардіологічне відділення.

У Харкові пенсіонерка померла через відмову лікарів Скріншот з відео

Олена зв'язалася з медиками з міської клінічної лікарні №8 і домовилася, що її матір покладуть у стаціонар. Після чого вона викликала "швидку допомогу" для транспортування жінки.

Далі пенсіонерці зробили кардіограму і вивезли на каталці. Завідувачка приймальним відділенням подивилася на жінку і промовила: "Мені все одно, ви не будете лежати".

Олена вирішила везти матір у лікарню №18, але раптово стан пенсіонерки сильно погіршився. Вона перестала розмовляти і впізнавати доньку. Їй зробили рентген, взяли кров на аналізи і поклали під крапельницю в палаті, але це не допомогло і пенсіонерка померла.

У лікарні відмовилися коментувати подію, додавши, що це уповноважений робити головний лікар, але його немає на місці.

При цьому, директор Департаменту з питань інформації та зв'язків із громадськістю Харківської міськради Юрій Сидоренко уже повідомив, що буде створена комісія для розслідування цієї події.

"Уже від себе особисто – не знаю, що там сьогодні може розповісти прокуратура, яка ще не отримала жодного документа ні від лікарні, ні від швидкої допомоги, але ми завтра, вивчивши всі документи, розповімо в деталях, як це могло трапитися", – написав він у Facebook.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Каховці Херсонської області під час операції в результаті лікарської помилки помер 3-річний хлопчик.

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