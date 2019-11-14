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"Мені все одно, лежати не будете": в Харкові пенсіонерка померла через відмову лікарів. Страшні кадри

2.8т
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У Харкові жінка похилого віку померла після того, як її у важкому стані відмовилися покласти в лікарню.

Про кричущий випадок розповіла дочка загиблої Олена Лиманська, передає 057.ua. Інцидент трапився в середу, 13 листопада (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що пенсіонерка почала погано почуватися і до неї викликали терапевта. Він оглянув жінку і сказав, що у неї миготлива аритмія і підвищений пульс – 145 ударів на хвилину. Лікар порадив покласти жінку в лікарню, щоб їй прокапали ліки і дав направлення у кардіологічне відділення.

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У Харкові пенсіонерка померла через відмову лікарів

У Харкові пенсіонерка померла через відмову лікарів

Скріншот з відео

Олена зв'язалася з медиками з міської клінічної лікарні №8 і домовилася, що її матір покладуть у стаціонар. Після чого вона викликала "швидку допомогу" для транспортування жінки.

Далі пенсіонерці зробили кардіограму і вивезли на каталці. Завідувачка приймальним відділенням подивилася на жінку і промовила: "Мені все одно, ви не будете лежати".

Олена вирішила везти матір у лікарню №18, але раптово стан пенсіонерки сильно погіршився. Вона перестала розмовляти і впізнавати доньку. Їй зробили рентген, взяли кров на аналізи і поклали під крапельницю в палаті, але це не допомогло і пенсіонерка померла.

У лікарні відмовилися коментувати подію, додавши, що це уповноважений робити головний лікар, але його немає на місці.

При цьому, директор Департаменту з питань інформації та зв'язків із громадськістю Харківської міськради Юрій Сидоренко уже повідомив, що буде створена комісія для розслідування цієї події.

"Уже від себе особистоне знаю, що там сьогодні може розповісти прокуратура, яка ще не отримала жодного документа ні від лікарні, ні від швидкої допомоги, але ми завтра, вивчивши всі документи, розповімо в деталях, як це могло трапитися", – написав він у Facebook.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Каховці Херсонської області під час операції в результаті лікарської помилки помер 3-річний хлопчик.

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Автор
Ірина Кулініч Ірина Кулініч
Місце
Україна Харків
Теги
лікарі лікарська помилка
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