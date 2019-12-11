Головна Новини
МоваЯзык
Кияни Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Новини медицини

"Відразу сказали, що наркотики": в Харкові 19-річну дівчину з інсультом лікували від передозування

6.4т
Читати матеріал російською

У Харкові у 19-річної дівчини трапився інсульт, але медики спершу лікували її від передозування наркотиками.

Як пише місцеве видання Vgorode, Аліні Приходько стало погано 8 грудня, під час катання на ковзанці.

"Заболіла голова, потім розболілася сильніше. Пішла в туалет і закричала від болю в голові. Сказала подрузі: "Я падаю" – і все, без свідомості досі, під апаратами", – розповіла сестра дівчини Аріна. Вона додала, що швидку викликали друзі Приходько.

Новини
Під Одесою лікар піде під суд за вбивство дитини: що відомо

Аліна Приходько

Аліна Приходько

facebook.com/kharkiv1654

"Коли її привезли в лікарню, лікарі відразу сказали: "19 років, молодь. Інтоксикація, наркотики". Аліні 12 годин капали інтоксикацію, але діагноз був неправильний. І якби їй відразу зробили операцію, було б трохи легше", – додала вона.

Пізніше лікарі заявили, що в Приходько була вроджена пухлина в голові. Її видалили, але дівчину потрібно транспортувати іншу нейрохірургію для ще однієї операції.

Аліна Приходько

Аліна Приходько

facebook.com/kharkiv1654

Поки дівчина знаходиться в реанімації Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги проф. Мещанінова. Діагноз Приходько – геморагічний інсульт.

"Ми віримо, що сестра буде боротися. Сьогодні возили на МРТ. На лікування йдуть великі суми, ми збираємо чеки, але конкретна сума, у скільки це виллється, невідома. На операцію пішло 10 тисяч, тепер кожен рецепт 2–2,5 тисячі. Мама з татом постійно поруч з Аліною, я теж їжджу до неї", – розповіла Аріна.

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно в Кривому Розі Дніпропетровської області в одному з кабінетів міської лікарні № 1 звалилася стеля.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "здоров'я" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Богдана Васильченко
Тема
здоров'я
Місце
Україна Харків
Теги
лікарська помилка наркотики скандали фотографии
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
23
0
Смішно
0
Цікаво
22
Сумно
4
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топновини