"Відразу сказали, що наркотики": в Харкові 19-річну дівчину з інсультом лікували від передозування

У Харкові у 19-річної дівчини трапився інсульт, але медики спершу лікували її від передозування наркотиками.

Як пише місцеве видання Vgorode, Аліні Приходько стало погано 8 грудня, під час катання на ковзанці.

"Заболіла голова, потім розболілася сильніше. Пішла в туалет і закричала від болю в голові. Сказала подрузі: "Я падаю" – і все, без свідомості досі, під апаратами", – розповіла сестра дівчини Аріна. Вона додала, що швидку викликали друзі Приходько.

Аліна Приходько facebook.com/kharkiv1654

"Коли її привезли в лікарню, лікарі відразу сказали: "19 років, молодь. Інтоксикація, наркотики". Аліні 12 годин капали інтоксикацію, але діагноз був неправильний. І якби їй відразу зробили операцію, було б трохи легше", – додала вона.

Пізніше лікарі заявили, що в Приходько була вроджена пухлина в голові. Її видалили, але дівчину потрібно транспортувати іншу нейрохірургію для ще однієї операції.

Аліна Приходько facebook.com/kharkiv1654

Поки дівчина знаходиться в реанімації Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги проф. Мещанінова. Діагноз Приходько – геморагічний інсульт.

"Ми віримо, що сестра буде боротися. Сьогодні возили на МРТ. На лікування йдуть великі суми, ми збираємо чеки, але конкретна сума, у скільки це виллється, невідома. На операцію пішло 10 тисяч, тепер кожен рецепт 2–2,5 тисячі. Мама з татом постійно поруч з Аліною, я теж їжджу до неї", – розповіла Аріна.

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно в Кривому Розі Дніпропетровської області в одному з кабінетів міської лікарні № 1 звалилася стеля.

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