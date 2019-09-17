У дітей виявили небезпечні речовини: опубліковано тривожне дослідження

Майже у всіх дітей в організмі присутні небезпечні речовини, що входять до складу полімерних матеріалів.

До такого висновку прийшли вчені з Інституту Роберта Коха (Німеччина), пише Der Spiegel.

Відзначається, що дослідники спільно з Федеральним відомством з охорони навколишнього середовища оглянули 2,5 тисячі дітей у віці від 3 до 17 років. Практично у всіх (97%) в аналізах сечі виявили 11 видів отруйних пластифікаторів – речовин, які містяться в пластиці.

У всіх дітей всередині є пластик: вчені забили тривогу gazeta.ru

При цьому, найбільше схильні до ризику потрапляння таких частинок в організм маленькі діти.

Особливу небезпеку, за словами вчених, несе перфтороктанова кислота, яка входить до складу верхнього одягу і покриття сковорідок. Перевищення її норм виявили у 20% дітей.

У зв'язку з цим дослідники закликали заборонити використання пластику і ПФОК для упаковки дитячого харчування, оскільки вони становлять довгострокову загрозу для малюків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше група міжнародних вчених виявила невідому раніше аутоіммунну хворобу, яка вважається потенційно смертельною для дітей.

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