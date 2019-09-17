Головна Новини
МоваЯзык
Кияни Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Новини медицини

У дітей виявили небезпечні речовини: опубліковано тривожне дослідження

828 Читати матеріал російською

Майже у всіх дітей в організмі присутні небезпечні речовини, що входять до складу полімерних матеріалів.

До такого висновку прийшли вчені з Інституту Роберта Коха (Німеччина), пише Der Spiegel.

Відзначається, що дослідники спільно з Федеральним відомством з охорони навколишнього середовища оглянули 2,5 тисячі дітей у віці від 3 до 17 років. Практично у всіх (97%) в аналізах сечі виявили 11 видів отруйних пластифікаторів – речовин, які містяться в пластиці.

Новини
Риск развития диабета грозит многим детям: ученые назвали причину

У всіх дітей всередині є пластик: вчені забили тривогу

У всіх дітей всередині є пластик: вчені забили тривогу

gazeta.ru

При цьому, найбільше схильні до ризику потрапляння таких частинок в організм маленькі діти.

Особливу небезпеку, за словами вчених, несе перфтороктанова кислота, яка входить до складу верхнього одягу і покриття сковорідок. Перевищення її норм виявили у 20% дітей.

У зв'язку з цим дослідники закликали заборонити використання пластику і ПФОК для упаковки дитячого харчування, оскільки вони становлять довгострокову загрозу для малюків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше група міжнародних вчених виявила невідому раніше аутоіммунну хворобу, яка вважається потенційно смертельною для дітей.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "здоров'я" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
здоров'я
Місце
Україна
Тег
здоров'я
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Консультації лікарів

Препарати

Новинки Популярне Рекомендуємо

Лабораторії

Коснультація on-line

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топ-новини