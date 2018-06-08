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У Чернівцях побили лікаря: жінка назвала високопоставленого підозрюваного. Відеофакт

1.7тЧитати новину російською

У Чернівцях побили лікаря "Міської лікарні №1" Ярославу Баб'як.

Про це сама потерпіла розповіла під час сесії Чернівецької міської ради.

Отоларинголог підозрює, що за її побиттям стоїть головний лікар медустанови, з яким у неї давній конфлікт через її звільнення, тому пішла по захист до депутатів.

Ярослава Баб'як

Жінка стверджує, що її жорстоко побили двоє молодих хлопців.

"Бризкають балончиком, жорстоко б'ють, шиплять мені: "Відчепись від Петричука", - розповіла лікар, яка стверджує, що її переслідують через те, що вона зважилася говорити про нецільове використання коштів спеціального фонду, який існує при лікарні.

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Сам головний лікар Анатолій Петричук на сесії міськради всі звинувачення спростував і попросив депутатів захистити його від "цієї людини", крім того, в його підтримку виступили колеги, які "випадково опинилися" на засіданні.

Анатолій Петричук

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Дніпропетровщині невідомі розгромили лікарню і побили лікаря.

Місце
УкраїнаЧернівці
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