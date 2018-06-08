У Чернівцях побили лікаря: жінка назвала високопоставленого підозрюваного. Відеофакт

У Чернівцях побили лікаря "Міської лікарні №1" Ярославу Баб'як.

Про це сама потерпіла розповіла під час сесії Чернівецької міської ради.

Отоларинголог підозрює, що за її побиттям стоїть головний лікар медустанови, з яким у неї давній конфлікт через її звільнення, тому пішла по захист до депутатів.

Ярослава Баб'як

Жінка стверджує, що її жорстоко побили двоє молодих хлопців.

"Бризкають балончиком, жорстоко б'ють, шиплять мені: "Відчепись від Петричука", - розповіла лікар, яка стверджує, що її переслідують через те, що вона зважилася говорити про нецільове використання коштів спеціального фонду, який існує при лікарні.

Сам головний лікар Анатолій Петричук на сесії міськради всі звинувачення спростував і попросив депутатів захистити його від "цієї людини", крім того, в його підтримку виступили колеги, які "випадково опинилися" на засіданні.

Анатолій Петричук

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Дніпропетровщині невідомі розгромили лікарню і побили лікаря.