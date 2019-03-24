"Цього достатньо": Супрун розвінчала популярний міф про медицину в Україні

В Україні є 185 тисяч лікарів, чого цілком достатньо для поточної кількості населення.

Про це в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун сказала в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"В Україні є 185 тисяч лікарів в реєстрі. На наше населення це насправді достатня кількість. З них 24,5 тисячі вже зареєструвалися як лікарі первинної ланки в системі eHealth. З наступного року, коли почнеться ліцензування самих лікарів, ми будемо знати краще , скільки тих лікарів працює, де вони працюють, які послуги вони надають ", - зазначила Супрун.

МОЗ Уляна Супрун

За її словами, потрібно, щоб більше медичної допомоги надавалося на первинній ланці, а не було стільки спеціалізованої медицини.

"Ми сподіваємося, що як будуть наші нові інтерни виходити з медичних університетів, ми будемо їх направляти, щоб більшість з них стали сімейними лікарями", - зазначила Супрун, додавши, що зараз сімейні лікарі заробляють в два, три, чотири рази більше, ніж спеціалізовані лікарі.

"Бо зміна в системі фінансування почалося на цьому рівні. І вони задоволені. 76% пацієнтів задоволені своїми лікарями. І у нас є достатньо лікарів на цьому рівні, щоб ми надавали медичну допомогу", - сказала керівник МОЗ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з 1 квітня в Україні повноцінно запрацює програма "Доступні ліки". Отримати медикаменти можна буде в будь-якій аптеці країни через електронний рецепт, який виписують сімейні лікарі.

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