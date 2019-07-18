Не використовують в Європі і США: які ліки краще викинути

На українському фармацевтичному ринку представлено безліч ліків, ефективність яких не доведена. Виробники активно рекламують свої продукти, однак користі для покупця (хворого) від них ніякої. Також є ряд препаратів, які заборонені в розвинених країнах, але які все ще доступні в Україні.

Які це ліки і чому вони не схвалені або зовсім заборонені, розповів лікар-експерт Віктор Литвиненко.

"У першу чергу, хочеться виділити всім відомий анальгін, (метамізол натрію). Він роками застосовувався для зняття болю і як жарознижуючий засіб, але "потрапив в немилість" через побічні ефекти. В Швеції цей препарат заборонений, оскільки він порушує кровотворення, що пов'язано з високим ризиком агранулоцитоза.

Анальгін-Дарниця darnitsa.ua

Анальгін, розчин для ін'єкцій aptekanc.com

Варто відзначити і актовегін, він являє собою депротеінізований гемодіалізат крові великої рогатої худоби. Виробники стверджують, що він знижує вираженість кисневого голодування тканин. Хоча реальна ефективність препарату не доведена через неможливість оцінити її за допомогою критеріїв доказової медицини. З цими ліками фармакокінетичні методи не працюють – вони складаються виключно з фізіологічних компонентів. У США використання похідних крові теляти заборонено в якості лікарського препарату. У країнах Західної Європи, Канаді, Австралії та Японії ця речовина не схвалена до застосування з метою лікування.

Актовегін takeda.com

Російський противірусний препарат арбідол ніде в світі не використовується. Його застосування не схвалено відомими і компетентними регуляторами.

Арбідол aif.ua

Популярні муколітики амброксол і бромгексин теж в списку заборонених. Вони часто застосовуються при захворюваннях легенів і дихальних шляхів, сприяючи розрідженню і виведенню слизу. Але в 2015 році стало відомо про невеликий ризик важкої алергічної реакції і важких шкірних побічних реакцій у вигляді еритеми та синдрому Стівенса-Джонсона ", – пояснює лікар.

Хімічна формула амброксолу Скріншот compendium.com.ua

Хімічна формула бромгексину Скріншот compendium.com.ua

Також він згадав про дронедарон, який призначають для лікування аритмії. Лікарський засіб має безліч побічних реакцій. З боку серцево-судинної системи це – застійна серцева недостатність і брадикардія, спостерігаються гепатобіліарні порушення. З боку шлунково-кишкового тракту – діарея, блювота, нудота, біль в животі, диспепсія. Можуть з'являтися висипання і свербіж. Із загальних порушень варто відзначити втому та астенію. За даними FDA, застосування препарату також пов'язано з серйозним пошкодженням печінки і підвищенням ризику смерті.

Препарат Мультак apteka24.ua

В Україні добре відомий церебролізин, його також призначають для лікування гострого ішемічного інсульту в країнах Східної Європи, Росії, Китаї та інших країнах Азії. Лікар розповів, що кілька років тому некомерційна організація "Кокранівська співпраця" представила свої результати, які не продемонстрували клінічних переваг церебролізину для лікування даної хвороби.

Церебролізин promedic.com.ua

"Відносно імуномодуляторів, наприклад Імуно Веда, Імуно Тайсс, Імуно-флора, Імуновел, хочеться сказати наступне. Ефективність ліків, які "піднімають імунітет", не доведена. Від продажу "пустушок" користь отримують тільки виробники.

Імуностимулятори Колаж

І останнім хочу дати коментар використанню хондропротекторів, до складу яких входять глюкозамін і хондроїтин сульфат. Це дуже дорогі препарати, які не діють, наприклад, Структум і Дона. В кровопостачанні меніска судини не приймають участь і всі поживні речовини він отримує шляхом дифузії з навколишніх тканин і синовіальної (суглобової) рідини. Тому, відновити хрящ ці препарати, на жаль, не можуть. Процес руйнування хряща можна тільки сповільнити, знизивши масу тіла та мінімізувавши статичні навантаження. В Америці хондропротектори вважаються дієтичною добавкою, яка не використовується для лікування", – підсумував експерт.

Хімічна формула глюкозаміну wikipedia.org

Хімічна формула хондроитин сульфату wikipedia.org

Хондропретектори Колаж

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