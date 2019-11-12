"Це Боже диво!" Голос донечки вивів українця із тривалої коми

Житель Івано-Франківська Олег Якуц, який понад два тижні провів у комі після операції на руці, нарешті прийшов до тями.

Про це OBOZREVATEL повідомила його дружина Іванна Бутницька-Якуц. Дивовижна подія трапилася 10 листопада.

"У неділю вранці Олег почав розпізнавати людей і кивати головою, відповідаючи на запитання!" – розповіла Іванка.

Вона зізналася, що в ніч із суботи на неділю вмикала чоловікові у реанімації записане на мобільний телефон повідомлення старшої донечки, 8-річної Даринки.

"Дуже часто вмикала! Я не можу стверджувати на 100%, але хто зна? Це ж диво!" – не стримуючи емоцій, додала Іванка.

Олег Якуц із донечкою Даринкою (архів) Колаж

За словами жінки, стан Олега поступово покращується, незважаючи на застійну пневмонію, яка виникла як ускладнення після підключення до апарату штучної вентиляції легенів.

"Він уже навіть пива просив! А ще активно роздає завдання лікарям – те принести, те забрати, ліжко пересунути", – сміється Іванка.

Іванна Бутницька-Якуц Facebook Іванни Бутницької-Якуц

У те, що трапилося, не можуть повірити і самі медики. Вони досі не встановили причину наркотичної коми, хоча й визнають факт гіпоксії головного мозку, каже франківчанка.

"Це було Боже диво, боротьба і добра і зла не у переносному, а у прямому значенні! Але ми перемогли!" – переконана жінка.

Олег Якуц із дружиною Facebook Іванни Бутницької-Якуц

Нагадаємо, що кома – загрозливий стан між життям і смертю, що характеризується повною втратою свідомості, розладом важливих функцій – кровообігу, дихання, обміну речовин, відсутністю рефлексів, реакції на подразники.

Виникнення коми спостерігається при значних ураженнях верхнього шару кори головного мозку, в якому містяться клітини, що відповідають за діяльність вищої нервової системи, здавлювання або пошкодження центрів мозку, відповідальних за активацію клітин кори. Такі патологічні зміни можуть бути спровоковані гострим порушенням мозкового кровообігу, травмами і запальним ураженням нервової системи, несприятливим перебігом соматичних захворювань або важкими екзогенними інтоксикаціями.

Гіпоксія, або Кисневе голодування – патологічний стан, під час якого тканини і органи недостатньо насичуються киснем або кисню достатньо, але він не засвоюється тканинами. Внаслідок цього у життєво важливих органах розвиваються незворотні зміни. Найчутливіші до кисневої недостатності центральна нервова система, м'язи серця, тканини нирок, печінки.

Олег Якуц із дружиною Facebook Іванни Бутницької-Якуц

Як повідомляв OBOZREVATEL:

34-річний батько двох дітей Олег Якуц зламав руку 21 жовтня, впавши з дитячої гірки. Через високий рівень складності травми було ухвалено рішення про хірургічне втручання.

25 жовтня в Івано-Франківській лікарні №1 Олега прооперували, однак після операції чоловік так і не прокинувся.

Медики не змогли пояснити, що трапилося. Кажуть, робили все за протоколом. "Підґрунтям є гіпоксія головного мозку. Звідки вона взялася, не знаємо. Ми сходимося на тому і консультуємося з фахівцями, що гіпоксія могла бути на введення якогось середника, можливо, це була неконтрольована гіпоглікемія під час підготовки до операції", – заявляв головний лікар Івано-Франківської міської лікарні №1 Тарас Василик.

Рідні Олега стверджують, що чоловік впав у кому через недбалість анестезіолога, і вже звернулися в поліцію. За даним фактом відкрито кримінальне провадження у ч. 1 ст. 140 КК України – неналежне виконання професійних обов'язків. За цією статтею винному загрожує до двох років обмеження або позбавлення волі.

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