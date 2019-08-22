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"Трястися від страху та відрази!" Супрун розповіла, як побороти кошмарні стреси

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В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла українцям про ПТСР – посттравматичний стресовий розлад.

Глава МОЗ в Facebook назвала основні симптоми та як боротися з цією хворобою.

"Прокидатися серед ночі і намагатися вихопити з-під подушки автомат. Ховатися під ліжко, коли чуєш новорічні феєрверки. Трястися від страху та відрази, коли відчуваєш ті ж духи, які були у насильника. Напиватися, аби не повертатися подумки до підвалу з тортурами або навіть в ненависну школу. Це – посттравматичний стресовий розлад", – пояснила вона.

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Супрун розповіла, що ПТСР – це хронічне порушення психічного стану, який може розвинутися після травматичної події. Близько 8% чоловіків і 20% жінок, які пережили травматичні події, мають ПТСР.

Глава МОЗ перерахувала людей, у яких може проявлятися даний розлад:

  • Ветерани війни.

  • Цивільні, які перебували в зоні бойових дій.

  • Жертви сексуального або фізичного насильства.

  • Полонені та жертви тортур.

  • Жертви торгівлі людьми, сексуального рабства.

  • Жертви або свідки постійного домашнього насильства.

  • Жертви буллінгу, в тому числі в школі.

  • Діти, які відчувають неглект (ними не займаються, навіть не годують, замордовані батьками діти), фізичного та сексуального насильства.

  • Свідки терактів.

  • Люди, які перебували в зоні стихійного лиха.

  • Жінки, які пережили травматичні пологи і жорстоке поводження медичного персоналу.

Супрун також навела кілька прикладів, як може проявлятися ПТСР. Наприклад, це постійні думки про травматичному подію або ж життя в повній бойовій готовності.

"Така людина миттєво займається, дратується, турбується і переживає думками про власну безпеку. Тривожність може проявлятися в порушенні сну, уваги або мати фізичне відображення: запори, нетравлення, гіпертонус м'язів або тахікардія", – відмічено в повідомленні.

Стрес

Стрес

Також серед симптомів можуть виділятися панічні атаки, хронічний біль, головний біль, діарея, відчуття стиснення і печіння за грудиною, судоми, біль у попереку. Людина під ПТСР часто цурається людей, віддаляється від близьких, зловживає алкоголем, сигаретами.

Супрун зазначила, що є кілька способів лікувати ПТСР, але жоден з них не є вичерпним і універсальним.

"Людину, у якого діагностували ПТСР, слід запевнити, що вона не божевільна, і це пройде. Спеціаліст – психотерапевт, психіатр, соціальний працівник, кваліфікований працювати з травмованими людьми, – повинен надати інформацію про ПТСР і його подолання, краще в письмовій формі" , – підкреслила вона.

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Глава МОЗ порадила знайти групу підтримки і створити безпечне середовище, щоб позбутися від тригерів травматичних спогадів. При цьому лікування ПТСР включає і медикаменти, які виписують лікарі при необхідності.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Уляна Супрун розвінчала міфи про правильне харчування.

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Особа
Уляна Супрун
Місце
Україна
Теги
медицина здоров'я
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