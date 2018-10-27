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Тримає в тонусі: Супрун назвала засіб від стресу і поганого сну

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Заняття йогою допомагають в боротьбі зі стресом і в рішенні маси проблем зі здоров'ям.

В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун порадила на своїй сторінці в Facebook займатися їй, якщо немає планів на вихідні.

"Це чудовий варіант фізичної активності, що допомагає тримати тіло та розум в тонусі. Йога має безліч напрямків та шкіл, втім в основному більшість практик включають вивчення технік дихання, медитації та різних динамічних та статичних позицій, що дозволяють впливати на безліч м‘язових груп. Водночас така активність має багато переваг для психічного здоров‘я", - наголосила Супрун.

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Зокрема, йога допомагає боротися з болем у спині. Її радять в клінічних рекомендаціях. Однак Супрун зазначила, що краще проконсультуватися з лікарем.

Крім того, йога допомагає боротися зі стресом. За словами Супрун, це відбувається через зменшення гормону кортизолу і викиду гормону "щастя" - ендорфіну. Також йога покращує якість сну.

"Поєднання фізичних вправ і технік дихання сприяє виділенню гормону мелатоніну, який виділяється вночі і допомагає нам засипати. Йога також має значний вплив на відчуття тривожності, стресу та хронічний біль, що зазвичай погіршують якість та тривалість сну", - пояснила вона.

Супрун також додала, що подібні практики знижують ризик серцево-судинних захворювань. Зокрема, виконання вправ для гнучкості м'язів допомагає їм стати більш чутливими до інсуліну, що важливо для контролю цукру в крові, а техніки дихання дозволяють знизити артеріальний тиск.

"Люди, які займаються йогою, більш уважно ставляться до свого харчування. ослідники визначили, що практика йоги сприяє кращому усвідомленню відчуття власного тіла та контролю емоцій. Що допомагає не заїдати стрес", - додала вона.

Більш того, заняття йогою покращують рівновагу, координацію і відчуття балансу. Такі заняття допомагають людей похилого віку, щоб зберігати рухливість.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Супрун розповіла, як правильно займатися фізичною активністю.

Читайте всі новини по темі "йога" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
йога
Особа
Уляна Супрун
Місце
Україна
Об'єкти
МОЗздоров'я
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