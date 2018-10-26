''Три рази чіпляли за голову'': в Україні розгорівся скандал через смерть немовляти

У Житомирській області помер 4-місячний хлопчик, який при народженні отримав важкі травми.

Як говориться в сюжеті ТСН, батьки звинувачують лікарів, які не зробили породіллі кесарів розтин. Медики витягали немовля вакуумом і завдали травму голови (щоб подивитися відео, проскрольте сторінку до кінця).

У 21-річної Христини Потапенко він був первістком. Вона народжувала в лікарні Малинського району. Півдоби у дівчини тривали перейми, вона благала зробити їй кесарів розтин, але медики відмовилися.

"Три рази чіпляли за голову вакуумом. Голівка, как цибулинка, маленька, і три гематоми позаду на голові. Я питаю: що ви цій дитині зробили, що вона лежить нерухомо", - розповів батько породіллі Микола Потапенко.

За словами самої Христини, медики поклали дитину їй на живіт уже мертвою, замість того, щоб відкачувати. А тільки потім почали вживати дії.

"Вона сказала, що я винна, що у мене сил не вистачило. Мені сказали, що права частина мозку у нього не працює. Він постійно кричав, був дуже нервовий, у нього ручки викручувалися, язичок викидався постійно", - розповіла вона.

Батько Христини пригрозив влаштувати самосуд, якщо покарання законного не буде. Він уточнив, що про це знатиме вся Україна. У свою чергу, заввідділенням лікарні захищає підлеглих, нібито ті діяли правильно, а показань до кесаревого не було.

"Дитина почала страждати, коли в неї вже були потуги, і зв’язано це було з тим, що там було туге обвиття пуповини. У зв’язку з цим почався стрес, і лікар ухвалив правильне рішення, тому що треба було екстренно вирішувати. Єдиний вихід був – це вакуум. І народилася важка дитина", - повідомила завідувачка пологовим відділенням Наталія Полянська.

У поліції відкрили кримінальне провадження і перевіряють дії медиків. За словами заступника начальника слідчого відділення Малинського райвідділу поліції Володимира Кириченка, ймовірно, було неналежним чином надано медичну допомогу. Правоохоронці допитали свідків і зібрали документи. Якщо вину медиків доведуть, їм загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше спалахнув скандал на Закарпатті через халатність лікаря, який залишив у горлі дитини голку.