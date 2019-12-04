Трансплантація в Україні: "Слуги народу" прийняли законопроєкт про реформу

Монобільшість Верховної Ради підтримала в першому читанні законопроєкт, яким пропонується відстрочити створення Єдиної державної інформаційної системи трансплантації в Україні до 1 січня 2021 року.

"За" на пленарному засіданні в середу, 4 грудня, проголосували 326 народних депутатів. При цьому, ухвалено рішення, що документ готуватимуть до другого читання за скороченою процедурою.

Законопроєкт дозволяє українцям користуватися даними в паперових документах для проведення трансплантації до початку 2021 року.

"Слуги народу" прийняли законопроєкт про трансплантацію Еспресо

Документ дасть можливість налагодити ефективний механізм взаємодії з реєстрами гемопоетичних стовбурових клітин за кордоном і використовувати недержавні реєстри для наповнення національної бази даних донорів гемопоетичних стовбурових клітин.

Автори законопроєкту пропонують не створювати окреме міністерство з питань трансплантації, натомість доручити Міністерству охорони здоров'я створити спеціалізовану державну організацію.

Згідно з документом, Державна інформаційна система супроводу трансплантації буде складатися з Єдиної державної інформаційної системи трансплантації і Державної інформаційної системи трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин.

Відзначимо, електронна система мала запрацювати ще на початку 2019 року, проте її безпека не була підтверджена.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент України Володимир Зеленський підписав закон про посилення кримінальної відповідальності за фальсифікацію ліків і їх поширення.

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