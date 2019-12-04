Головна Новини
МоваЯзык
Кияни Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Новини медицини

Трансплантація в Україні: "Слуги народу" прийняли законопроєкт про реформу

1.2т
Читати матеріал російською

Монобільшість Верховної Ради підтримала в першому читанні законопроєкт, яким пропонується відстрочити створення Єдиної державної інформаційної системи трансплантації в Україні до 1 січня 2021 року.

"За" на пленарному засіданні в середу, 4 грудня, проголосували 326 народних депутатів. При цьому, ухвалено рішення, що документ готуватимуть до другого читання за скороченою процедурою.

Законопроєкт дозволяє українцям користуватися даними в паперових документах для проведення трансплантації до початку 2021 року.

Новини
Трансплантація в Україні: глава МОЗ назвала строки

"Слуги народу" прийняли законопроєкт про трансплантацію

"Слуги народу" прийняли законопроєкт про трансплантацію

Еспресо

Документ дасть можливість налагодити ефективний механізм взаємодії з реєстрами гемопоетичних стовбурових клітин за кордоном і використовувати недержавні реєстри для наповнення національної бази даних донорів гемопоетичних стовбурових клітин.

Автори законопроєкту пропонують не створювати окреме міністерство з питань трансплантації, натомість доручити Міністерству охорони здоров'я створити спеціалізовану державну організацію.

Згідно з документом, Державна інформаційна система супроводу трансплантації буде складатися з Єдиної державної інформаційної системи трансплантації і Державної інформаційної системи трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин.

Відзначимо, електронна система мала запрацювати ще на початку 2019 року, проте її безпека не була підтверджена.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент України Володимир Зеленський підписав закон про посилення кримінальної відповідальності за фальсифікацію ліків і їх поширення.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Автор
Ірина Кулініч
Місце
Україна
Теги
трансплантація органів Верховна Рада України Партія Слуга народу
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
2
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Levitsky Valery
Levitsky Valery
Обоз перервернул все догоры дрыком !!! ЗекоМанда ЗАПОРОЛА закон о трансплантации !!!! Этим, не слугам, а xoлyям, пoxрeн жизни украинцев !!!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лабораторії

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топновини