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/Новини медицини

Трансплантація органів в Україні: Порошенко підписав важливий закон

1.3тЧитати матеріал російською

Президент України Петро Порошенко підписав доопрацьований закон, який змінює правила трансплантації донорських органів у країні.

Про це свідчать дані на сайті Верховної Ради. Раніше за закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині" проголосували народні депутати.

"Повернено за підписом президента", — наголошується в графі "проходження" закону.

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Ілюстрація. Трансплантація органів

Ілюстрація. Трансплантація органів

Doctoroff.ru

Очікується, що документ дозволить розблокувати можливість застосування в Україні трансплантації.

Закон передбачає, що до початку роботи Єдиної державної інформаційної системи трансплантації, але не пізніше 1 січня 2020 року, положення цього закону щодо використання зазначеної системи не застосовуються.

Замість цього організація трансплантації повинна здійснюватися на основі інформації, що міститься на паперових носіях.

Більш детально про те, як буде діяти новий український закон, читайте в нашому матеріалі за посиланням.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені назвали найнебезпечнішу групу крові людини.

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Тема
здоров'я
Особа
Петро Порошенко
Місце
Україна
Теги
трансплантація органівЗаконодавстводонор
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