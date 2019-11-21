Прийом антибіотиків: які помилки найчастіше допускаються

18-24 листопада – Всесвітній тиждень правильного використання антибіотиків. Цей вид ліків рятує людство від безлічі небезпечних інфекцій. Незважаючи на великий досвід їх використання в медицині і рекомендації лікарів щодо їх прийому, пацієнти постійно порушують нескладні правила. Ці помилки не тільки стоять на шляху до одужання, але і дають бактеріям шанс на виживання і придбання такої небезпечної властивості, як стійкість до антибіотиків.

Отже, найпоширеніші помилки при антибіотикотерапії.

Антибіотики діють на віруси

При вірусних інфекціях антибіотики не діють, не допомагають і не покращують нічого, крім матеріального благополуччя виробників і продавців антибактеріальних засобів!

Антибіотики "садять" імунітет

Жодний з сучасних антибактеріальних засобів не володіє пригнічуючою дією на імунну систему. Тут, як часто-густо у нас, плутаються причина і наслідок. У придушенні імунітету винна хвороба, яка і послужила приводом для призначення антибіотиків.

Антибіотики мають профілактичну дію при вірусних інфекціях

Антибіотикотерапія не здатна зменшити ймовірність бактеріальних ускладнень. Ускладнення все одно виникають, але пов'язані вони з бактеріями, які вціліли після марно призначеного антибіотика. Отже, потрібен вже інший препарат, і цей "інший", як правило, помітно дорожче початкового – марного.

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Антибіотики бувають сильними і слабкими

Середній наш співвітчизник схильний пов'язати силу антибіотика з його здатністю спустошувати кишені і гаманці. Людям дуже хочеться вірити в той факт, що якщо антибіотик "А" в сто разів дорожче, ніж антибіотик "Б", то він і в сто разів ефективніше. Але не так сталося, як гадалося...

Всі дуже дорогі препарати використовуються лише в дуже серйозних, і на щастя, не дуже частих ситуаціях, коли конкретна хвороба викликана мікробом, стійким до дії більшості препаратів, коли має місце виражене зниження імунітету, коли стан настільки тяжкий, що потрібна дуже швидка і дуже ефективна допомога.

Разом з антибіотиками треба приймати протигрибкові препарати

Кандидоз – як специфічний побічний ефект антибіотикотерапії – цілком можливий, і його розвиток дійсно підлягає лікуванню з використанням протигрибкових засобів.

Але ніяких доказів того, що протигрибкові препарати надають профілактичну дію і зменшують ймовірність кандидозу, не існує.

Результат: пацієнт поїдає непотрібні ліки; необгрунтовано витрачаються гроші; кандидоз (викликаний стійкими до даного засобу грибками) все одно виникає, тому треба призначати (купувати) інший засіб – сильніший, активніший, дорожчий.

При прийомі антибіотиків треба приймати ліки "для кишечника"

Пригнічення кишкової флори, виражене настільки, що це вимагає лікування, – явище досить рідкісне. Зустрічається воно при застосуванні антибіотиків широкого сперктру дії, особливо тоді, коли прийом антибіотика супроводжується експериментами з харчуванням – насильницьким годуванням, зловживанням жирною їжею.

Проте дієта в поєднанні з припиненням антибіотикотерапії – цілком достатнє лікування, оскільки кишкова флора відновлюється дуже швидко.

Не дивно, що більшість капсул з "чарівними бактеріями" – це ліки з недоведеною ефективністю.

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Протиалергічні засоби обов'язкові при антибіотикотерапії

Приклад-пояснення. У хлопчика Петі алергія на ампіцилін. Але ми цього поки що не знаємо. Дитина з'їла таблетку ампіциліну, через годину з'явився висип, прийом антибіотика скасували.

Другий варіант розвитку подій. Разом з антибіотиком хлопчикові дали протиалергічний препарат супрастін. Висип з'явився не відразу, а після третьої таблетки ампіциліну. Таким чином, дитина отримала три таблетки протипоказаного препарату замість однієї. Краще це чи гірше – питання риторичне.

Резюме: алергія, пов'язана з прийомом антибіотиків, дійсно не рідкість. Звідси важливе правило – препарат, що викликає алергічну реакцію, повинен бути негайно скасований і замінений препаратом іншої групи.

Якщо після прийому антибіотика стало гірше – його потрібно терміново скасувати і замінити

Під дією антибіотиків бактерії можуть руйнуватися, це супроводжується викидом в кров ендотоксинів. На їх викид організм реагує ознобом, підвищенням температури тіла – все це в першу добу лікування проявляється як реальне погіршення стану. Такий розвиток подій отримав назву "ендотоксична реакція", і лікарів спеціально вчать відрізняти її від неефективності препарату.

Резюме: якщо після прийнятої таблетки або ін'єкції антибіотика підвищилася температура і почався озноб, то це зовсім не означає, що даний препарат не підходить і треба бігти в аптеку за іншим. Це означає, що треба порадитися з лікарем.

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