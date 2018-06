Многие болезни, в том числе смертельные, человечество научилось лечить. Однако лечение некоторых из них настолько специфическое или дорогостоящее, что только немногие клиники мира берутся за такое сложное дело.

Когда к нам приходит тяжелая болезнь, мы готовы перевернуть небо и землю, лишь бы избавиться от напасти и спасти самую большую ценность на свете – человеческую жизнь. О том, какие именно болезни невозможно вылечить в Украине, в каких клиниках мира лечение рака будет успешным и как выбрать зарубежную клинику самостоятельно – читайте в сегодняшней статье .

Сколько денег тратит государство Украина на лечение граждан за границей

В последние годы наметилась тенденция к увеличению финансирования лечения граждан Украины за границей, убеждают нас в Минздраве. Например, за 2017 год лечение за рубежом получили 226 человек (из них 96 нуждались в пересадке костного мозга), и на это было потрачено 628 341 тыс гривень. Как видим, сумма немалая, хотя количество вылечившихся – чисто символическое. В основном это – пациенты, которым была необходима пересадка органов - легких, сердца, костного мозга.

Напомним, что недавно в Украине вышло на финишную прямую законодательное урегулирование вопроса с трансплантацией органов.

Однако, на данный момент, если вам или вашим близким не повезло, и у вас было диагностировано заболевание, которое не лечат в нашей стране, вы можете рассчитывать только на себя, хотя, согласно законодательства, за средства бюджета имеет право лечиться каждый гражданин страны, независимо от возраста, пола и места жительства.

Чаще всего в лечении за рубежом нуждаются пациенты с заболеваниями в области:

- онкогематологии;

- онкологии;

- нейрохирургии;

- кардиохирургии;

- с врожденными аномалиями развития.

Всего в 2017-м году за средства госбюджета были оплачены такие заболевания, как:

- трансплантация костного мозга – 96 человек;

- трансплантация сердца – 40 человек;

- трансплантация сердца и легких – 23 человека;

- трансплантация почек – 45 человек;

- трансплантация печени – 13 человек;

- лечение нейробластомы – 2 человека.

Также по одному человеку прошли лечение злокачественной меланомы, гигантской липолимфедемы, опухоли свода основания черепа, мышечной атрофии, травмы глаз, плегии мышц диафрагмы.

Топ-10 лучших клиник для лечения онкозаболеваний за рубежом

Как видим, онкология занимает больее 50% заблеваний, которые успешно лечат в зарубежных клиниках.

Пользуясь открытыми источниками, мы выяснили, что к числу лучших клиник мира для лечения онкологии относят медицинские учреждения, которые отличает не столько агрессивная реклама, сколько такие параметры, как:

- высокий процент выживаемости после лечения в клинике;

- применение неагрессивных и в то же время современных методов лечения;

- наличие современного медицинского оборудования;

- цены на предоставленные услуги, и прозрачность их оплаты;

- профессиональный уровень медперсонала – от врачей до младших специалистов (знание языков, вежливость, создание психологического комфорта);

- широта перечня оказываемых медицинских услуг – желательно, чтобы они включали в себя весь комплекс, от диагностики до реабилитации.

Лучшие клиники мира по лечению онкологических заболеваний

К числу лучших клиник мира, в которых имеется перечисленный спектр требований, относятся:

- клиника онкологии и паллиативной медицины Асклепиос, Германия (95% излеченных от рака) – входит в число крупнейших центров Европы по онкологии, имеет аккредитацию Немецкого Онкологического Общества. В нем лечат рак молочной и поджелудочной железы, урологической онкологии, брюшной полости. Центр отличает применение новейших подходов к лечению, активная научная деятельность;

- клиника МЦ Кирон Барселона, Испания, или иначе - Онкологический институт им. Басельга (в честь знаменитого онколога), единственный в Европе член Американского онкологического сообщества. Специализируется на раке молочной железы;

- госпиталь Сан Жоан де Деу, Испания, - детский онкоцентр, являющийся старейшей клиникой матери и ребенка, ведущий в мире, старейший в своей области. Специализация – онкозаболевания у детей, начиная с самого раннего возраста. Кроме современного высокотехнологичного лечения (особенности – онкогематология, пересадки костного мозга, стволовых клеток), детей и их родителей обеспечат комфортом и работой психологов, аниматоров. Важным отличием также являются относительно невысокие цены на лечение. Здесь берутся за случаи, от которых отказались даже в других клиниках Европы.

- клиника Сан Рафаэль, Италия – мировой лидер в молекулярной медицине, пересадке стволовых клеток, в которой проводят до 6 тысяч операций по онкологии в год, более 2 тысяч сеансов лучевой терапии, располагают пятью сканерами МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография), другим современным оборудованием;

- частная клиника Рудольфинерхаус, Австрия – старинный медицинский комплекс.

Этот старейший многопрофильный медцентр страны отличает высокий уровень комфортабельности и люксовое обслуживание, по праву гордясь успехами в применении криотерапии в лечении онкозаболеваний. С помощью этого метода здесь лечат рак кожи, печени, аноректальной зоны, груди, других видов рака;

- центр онкологии при клинике Ихилов, Израиль, - лидер в своей стране в лечении онкологии. Здесь изобрели безоперационный вид лечения рака кожи, который успешно применяют на практике. Также успешно проводятся операции по удалению раковых образований сердца. Часто используется мультидисциплинарный подход с приглашением специалистов – нейрохирургов, пластических хирургов, ортопедов, гематологов, радиологов, проч. Здесь популярно применение новейших высокотехнологичных методов борьбы с раком, в частности, с применением брахитерапии, радиотерапии по технологии RapidArc, робота Да Винчи, TrueBeam. В лечении используется генетическая онкология, нейроонкология, химиотерапия;

- онкологический центр Анадолу, Турция – работает в соответствии со стандартами американской клиники Джонса Хопкинса, занимает лидирующие позиции в Европе по применению инноваций типа КиберНож, TrueBeam STx. Применяется современный подход по принципу "клиника в клинике", когда при возникновении проблемы к ее решению приглашаются врачи всех возможных направлений;

- медицинский центр Самсунг, Южная Корея, - за заслуги в лечении пациентов эта многопрофильная клиника заслужила название "Больница президентских стандартов", лидирует во всех рейтингах медцентров. Центр онкологии при этой клинике, кроме других достижений, особенно выделяет успех в лечении шейки матки – до 68-72% выздоровления (при мировой статистике в 50%);

- центр Фуда, Китай, - клиническая база Цзинаньского медуниверситета, сотрудничает вместе с Академией наук Китайской народной республики. Здесь применяют для лечения криохирургию, микрососудистую интервенционную терапию, комбинированную иммунотерапию;

- клиника доктора Капура, Индия, - относится к числу крупнейших частных медцентров страны. Приоритетным направлением в деятельности госпиталя является пересадка костного мозга (одни из самых высоких показателей успешности в Азии), хотя в целом здесь лечат все виды онкозаболеваний. В распоряжении специалистов кибер-нож, линейный ускоритель TriologyTx, современные томографы.

Как выбрать клинику для лечения за границей?

Если заболевание, которое невозможно вылечить в Украине, не относится к группе онкологических, для правильного выбора следует применять следующие критерии:

- международная аккредитация: клиники должны иметь сертификат JCI – "золотой стандарт медицины", выдаваемый всего двумя международными организациями (The International Society for Quality in Health и SOFIHA - The Society for International Healthcare Accreditation), что будет означать высокий уровень предоставляемых услуг;

- финансовые операции абсолютно прозрачны – то есть пациенту предоставляют счет, в котором указаны все оказанные услуги или процедуры;

- наличие передовых технологий, при этом учитывайте, что новейшие из них отличает щадящее вмешательство (минимальное вмешательство в работу соседних органов и тканей), что ускоряет реабилитацию и улучшит конечный результат;

- наличие врачей с мировым именем, лучших в своей области, ведущих научную деятельность;

- наличие международного подразделения, которое занимается исключительно иностранными пациентами и сопровождает их в течение всего периода – от организации приезда до окончания реабилитации;

- профессионализм младшего персонала, внимание и забота на протяжении всего процесса лечения.

Надеемся, вам никогда не понадобится приведенная в статье информация. В то же время, если тяжелое заболевание постучится в ваш дом, лучше встретить его вооруженным знаниями. Как говорили в Древнем Риме, Praemonitus praemunitus – кто предупрежден, тот вооружен.