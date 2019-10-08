У медичній сфері РФ назріває скандал – між Міністерством охорони здоров'я і Російською академією наук, експерти якої поставили під сумнів ефективність і безпеку для пацієнтів деяких представлених на ринку ліків. Конфлікт двох відомств полягає в тому, що, на думку, РАН інформація повинна стати публічною, проте, МОЗ проти цього і посилається на комерційну таємницю. Чи залежить здоров'я пацієнтів від доступності всіх даних про шкоду і користь препаратів?

Комісія РАН назвала популярний противірусний препарат Кагоцел небезпечним. Виявилося, що ліки мають високу токсичність, при цьому їх клінічні випробування не були закінчені. Вони не продаються ніде в світі, тільки на території Росії і країн СНД, включаючи Україну.

Противірусний препарат Кагоцел Ілюстрація

Причина небезпеки Кагоцелу криється в тому, що він є похідним госипола – чоловічого контрацептиву, який використовувався в свій час в Бразилії і Китаї.

Так, починаючи з 1970 року, в Китаї досліджували госсипол (природний поліфенол, що отримується з бавовнику) як протизаплідний засіб для сильної половини людства. Однак через побічні реакції експеримент, який тривав 10 років, згорнули. Разом з незворотною втратою фертильності відзначався дефіцит калію, стомлюваність, в більш важких випадках – паралічі та пригнічення дихальної функції. Виходячи з отриманих даних про шкоду для організму, ВООЗ рекомендувала більше не досліджувати госипол. Це було в 1998 році.

Кагоцел негативно впливає на фертильність чоловіків Ілюстрація

Бавовник - природне джерело госипола Ілюстрація

Сьогодні повсюдна доступність Кагоцелу в РФ перешкоджає виконанню нацпроекта "Демографія", мета якого – підвищити народжуваність в країні. Як можливо підняти показник народжуваності, коли противірусний (протизаплідний) Кагоцел став лідером продажів за перше півріччя 2019 г.? Виробником препарату є компанія "Ніармедик".

Отже, пацієнтам Кагоцел представлений як препарат, що індукує вироблення власного інтерферону в організмі і використовується при герпесі, грипі і ГРВІ. Як "побочки" в інструкції вказані тільки алергічні реакції. За словами виробників, гссипол в препараті знаходиться у зв'язаній формі, тому його потенційна шкода не має значення. Щоб довести ефективність, також наводяться результати випробування на мишах, але, як говорилося вище, клінічні випробування (за участю пацієнтів) не були завершені.

На українському ринку Кагоцел теж представлений (Ниармедик Плюс/Алекс Фарм). Його вартість становить: 10 таблеток - 230 грн, 20 таблеток - 400 грн. Препарат аналогів не має.

Скріншот tabletki.ua

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