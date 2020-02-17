Танці проти коронавірусу: молодь у Китаї зворушливо підтримала поліцію та медиків. Відео

У мережі з'явилися відео, де показано, як молодь у Китаї намагається підтримати поліцейських і медиків, що з усіх сил стримують поширення нового китайського коронавірусу COVID-19.

Так, на одному з відео, викладеному у Twitter China Xinhua News, зображено, як дівчина відвідала чергову частину поліції на місцевому контрольно-пропускному пункті на півночі Китаю. Вона принесла коробки з рукавичками, купленими на подаровані їй на Новий рік гроші, і станцювала, щоб віддати данину поваги працьовитим офіцерам.

A Chinese girl recently visited on-duty police at a local virus control checkpoint in north China. She brought boxes of gloves and danced to pay her respects to hardworking officers #FightVirus pic.twitter.com/bJLGiGW8c3 - China Xinhua News (@XHNews) February 17, 2020

На другому відео з Twitter CGTN можна побачити, як дочка медсестри, що працює на передовій, піднімає настрій матері, танцюючи біля лікарні.

Daughter of frontline nurse cheers up mother by dancing outside the hospital # COVID19 pic.twitter.com/n5j9zWpC43 - CGTN (@CGTNOfficial) February 17, 2020

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що коронавірус із Китаю COVID-19 убив уже 1 775 осіб, за останню добу жертвами хвороби стали 106 людей.

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