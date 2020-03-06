Таємне життя вірусів - як уникнути зараження?

У зв'язку з останніми подіями зріс інтерес до теми вірусів. І це очікувано. Потік інформації про їх особливості та рівні небезпеки супроводжує будь-який випуск новин.

Яка природа вірусів і як вони живуть поза організмом людини? Щоб розібратися, ми звернулися до експертів Клініки Медіком.

Віруси – це примітивна форма життя, яка може розвиватися і розмножуватися тільки в межах живого організму. Будь-який вірус складається з генетичного матеріалу і білкової оболонки.

Зараження відбувається через прикріплення вірусу до мембрани живої клітини. Використовуючи різні шляхи поширення (повітряно-крапельний, контактний, фекально-оральний, через біологічні рідини), віруси проникають в імунні клітини, слизовий епітелій або тканини нервової системи.

Період часу між зараженням і появою перших симптомів хвороби називається інкубаційним періодом. У цей проміжок заражений вірусом організм вже є джерелом поширення, але поки нічого про це не знає.

З інфографіки, підготовленої "Клінікою Медіком", видно, що вірус грипу або ротавірус мають не тривалий інкубаційний період до 1 тижня. При цьому вірус гепатиту В, гепатиту С або ВІЛ можуть "залишатися в тіні" кілька місяців.

Життєздатність вірусу поза організмом визначається його типом і умовами навколишнього середовища. Так, вірус грипу може жити роками при температурі нижче 0 і зберігати свої здібності до зараження. А при кімнатній температурі вірус грипу гине протягом кількох годин.

Чим менше вологість повітря в приміщенні, тим стійкіше вірус грипу. Тому кімнату хворого необхідно регулярно провітрювати.

Поширені "дитячі" інфекції - вірус кору, краснухи або вітряної віспи - теж не відрізняються "живучістю". При кімнатній температурі дані збудники живуть від 10 хвилин (вітрянка) до двох діб (кір). Швидко гинуть від УФ-випромінювання і простих дезінфікуючих засобів.

Ці віруси стають все поширенішими завдяки відносно тривалого інкубаційному періоду. Тому дитячі колективи, при виявленні спалаху захворювання, необхідно закривати на карантин.

Імовірність передачі ВІЛ через навколишнє середовище зведена до нуля. При цьому вірус пристосований до життя в крові і сухих її залишках. На використаних медичних голках, наприклад, вірус може жити до 2 тижнів.

За інформацією Центру контролю захворювань США гучний коронавірус COVID-19 зберігає свою життєдіяльність на поверхнях від декількох годин до 5 днів. При кімнатній температурі побутові предмети залишаються джерелом зараження для людини протягом 9 днів *. Висока вологість (від 40%) та низька температура продовжують термін життя цього вірусу.

* - дані по коронавірус COVID-19 постійно оновлюються.

Методи профілактики різних вірусів багато в чому схожі:

● обмежити контакт з можливими носіями

● стежити за гігієною рук і особистих речей

● правильно використовувати медичні пов'язки і засоби індивідуального захисту

● уникати близького контакту зі свійськими та дикими тваринами

● дотримуватися рекомендованих прийомів обробки продуктів харчування

● звертатися за медичною допомогою при перших ознаках захворювання.

Своєчасна вакцинація для дорослих і дітей є ефективним методом захисту від таких поширених вірусів, як кір, краснуха, вітряна віспа, грип, гепатит В. Будемо відверті, багато дорослих забувають про щеплення після школи і дивуються, коли їм призначають обов'язкову вакцинацію при виїзді за кордон .

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