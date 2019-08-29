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Світлана Галич
Світлана Галич
Доктор медичних наук, лікар акушер-гінеколог вищої атестаційної категорії, професор кафедри акушерства і гінекології № 1 Одеського національного медичного університету Всі статті автора

Кто возглавит Минздрав и заменит Супрун?

638 Читати матеріал російською

...По появившейся недавно информации Олег Петренко, которого прочили на должность Министра, от этой должности отказался. Не верю, что из-за зарплаты. Это не про него. Вероятнее всего, ему предложено остаться в должности руководителя НСЗУ и он счёл это более разумным.

...Новый кандидат в министры нам, одесситам, хорошо знаком, это – наш бывший Губернатор. Комментарии и характеристики излишни, так как Максима Степанова мы все наблюдали в деле.

Максим Степанов

Максим Степанов

24tv.ua

...Знающие люди говорят, что Максим Степанов, возможно, самая лучшая кандидатура, так как он может быть приемлем для множества сторон, борющихся за сферы влияния в Минздраве.

...Что ж, ждём.

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Автор
Світлана Галич Світлана Галич
Тема
здоров'я
Особи
Уляна Супрун Максим Степанов
Місце
Україна
Тег
Міністерство охорони здоров'я
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