Супрун вляпалася в гучний скандал через США: в чому суть

На офіційному сайті Міністерства охорони здоров'я України розмістили протокол екстреної медичної допомоги, який "вкрали" у США, просто переклавши українською мовою.

На це звернув увагу в своєму Telegram-каналі "Лиса правда" журналіст Євген Куксін, проаналізувавши документ.

"У разі отруєння пацієнтів Уляна Супрун зобов'язала лікарів дзвонити за ось цим номером – (800) 222-1222. Ресурс для безкоштовних і конфіденційних консультацій експертів. Дзвонити безкоштовно можна з будь-якої точки США. При чому тут США до України?" – здивувався він.

Супрун вляпалася в скандал через США

Так, журналіст зазначив, що "Протокол надання екстреної медичної допомоги на догоспітальному етапі" був затверджений Міністерством охорони здоров'я і йому повинні слідувати всі служби екстреної допомоги.

"Тобто всі служби екстреної медицини за необхідності додаткових консультацій отруєння пацієнтів зобов'язані дзвонити в США. Весь протокол просто перекладений з якоїсь американської директиви", – обурився Куксін.

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За його словами, в кінці документа навіть вказано, що його уклали члени Ради медичних директорів NASEMSO.

"Про українські реалії не йдеться. Дивіться самі", – написав Куксін. Дійсно, в документі йдеться про заборону на використання препарату, який посилює активність медуз, поширених у США. Також протокол зобов'язує знати законодавство штату, в якому повинен бути застосований.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Супрун влаштувала істерику через можливого міністра охорони здоров'я з команди президента Володимира Зеленського й отримала відсіч від медичної спільноти.

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