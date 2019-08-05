Головна Новини
Мова Язык
Кияни Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Новини медицини

Супрун вляпалася в гучний скандал через США: в чому суть

1.6т Читати матеріал російською

На офіційному сайті Міністерства охорони здоров'я України розмістили протокол екстреної медичної допомоги, який "вкрали" у США, просто переклавши українською мовою.

На це звернув увагу в своєму Telegram-каналі "Лиса правда" журналіст Євген Куксін, проаналізувавши документ.

"У разі отруєння пацієнтів Уляна Супрун зобов'язала лікарів дзвонити за ось цим номером – (800) 222-1222. Ресурс для безкоштовних і конфіденційних консультацій експертів. Дзвонити безкоштовно можна з будь-якої точки США. При чому тут США до України?" – здивувався він.

Новини
Скандал із громадянством США: Супрун відповіла

Супрун вляпалася в скандал через США

Супрун вляпалася в скандал через США

Так, журналіст зазначив, що "Протокол надання екстреної медичної допомоги на догоспітальному етапі" був затверджений Міністерством охорони здоров'я і йому повинні слідувати всі служби екстреної допомоги.

"Тобто всі служби екстреної медицини за необхідності додаткових консультацій отруєння пацієнтів зобов'язані дзвонити в США. Весь протокол просто перекладений з якоїсь американської директиви", – обурився Куксін.

Супрун вляпалася в гучний скандал через США: в чому суть

Скріншот

За його словами, в кінці документа навіть вказано, що його уклали члени Ради медичних директорів NASEMSO.

"Про українські реалії не йдеться. Дивіться самі", – написав Куксін. Дійсно, в документі йдеться про заборону на використання препарату, який посилює активність медуз, поширених у США. Також протокол зобов'язує знати законодавство штату, в якому повинен бути застосований.

Супрун вляпалася в гучний скандал через США: в чому суть

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Супрун влаштувала істерику через можливого міністра охорони здоров'я з команди президента Володимира Зеленського й отримала відсіч від медичної спільноти.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Особа
Уляна Супрун
Місце
Україна
Тег
Міністерство охорони здоров'я
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
3
7
Смішно
3
Цікаво
1
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Н Олег
Н Олег
врачиха, присланная из сша руководить медициной государства и увлеченно рассказывающая о бесполезности зелёнки -- что она ишшо могла рóдить, окромя перевода какой-то методички медучреждения какого-то штата? ... это вам должно быть стыдно, громадяне, а не ей -- она делает, шо умеет...
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ну а что удивительного?что ожидать то от санитарки?)))))))
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Консультації лікарів

Препарати

Новинки Популярне Рекомендуємо

Лабораторії

Коснультація on-line

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топ-новини