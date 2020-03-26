Супрун вказала на фатальні помилки у виявленні COVID-19 в Україні

Найбільше людей, заражених новим коронавірусом, помирає там, де мало тестують людей навіть за найменших симптомів COVID-19.

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Це ж стосується й України, заявила в інтерв’ю "LB.ua" колишня в. о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун. За її словами, самоізоляція не має такого ефекту, насамперед потрібно робити саме тести, але не експрес, а ПЛР.

"Заробітчанин, який приїхав з Італії, повертається до своєї сім’ї – бачиться з дружиною, дітьми, онуками, батьками. Має контакт з 15 людьми. Через тиждень він хворіє, а всі ці люди вийшли з дому та контактували з іншими. Так все і починається", – зазначила вона.

Уляна Супрун

Супрун вважає, що карантинні заходи, впровадженні наразі українською владою мають ґрунтуватися на прикладі тих країн, які мали найефективніший спосіб реагування, мали менше заражених людей і менше смертей від цієї хвороби.

"Це Південна Корея, Тайвань, Німеччина. Вони робили дуже багато тестувань. Маються на увазі не швидкі тести, а ПЛР – полімеразна ланцюгова реакція. Це, насправді, золотий стандарт. В цих країнах людей, які мали симптоми захворювання або контакт із хворими чи тими, хто приїхав із країн, де розповсюджений вірус, тестували саме на ПЛР. А потім тестували їхні контакти та відправляли в ізоляцію", – наголошує колишня в. о. очільника МОЗ.

Вона переконана, що людей із підозрою на коронавірус не можна залишати вдома, де вони постійно контактуватимуть із іншими, а справді відокремлювати їх, навіть від своєї сім’ї.

"Розміщувати в місцях туристичного відпочинку, в готелях. І це найкращий спосіб зменшити кількість інфікованих. Бо ніяка система охорони здоров’я в світі не зможе бути готова до великої кількості хворих, якщо не зробити ті перші кроки. Тепер ми це розуміємо", – підкреслила Супрун.

Водночас, додала вона, карантинні заходи – щоб люди не ходили на роботу чи не виходили в місця скупчення людей, аби не інфікувати себе чи своїх родичів, – це вже другорядне. На третьому місці, за її словами, має бути підготовка українських лікарень до серйозних випадків, які потребуватимуть реанімації і госпіталізації.

"Але щоб зменшити третій варіант, потрібно робити перше – тестувати багато людей... Коли у січні ВООЗ повідомила про новий вірус, який спровокував хворобу СОVID-19 і епідемію в Китаї, коли ми евакуювали з Уханю українців, було розуміння і велика вірогідність, що вірус дійде до нас. Вже тоді ми мали закупити досить засобів індивідуального захисту, а не продавати їх. Потрібно було готувати лікарні, розробити маршрут пацієнта, купувати тести або робити свої. Тепер ми позаду багатьох інших європейських і азіатських країн. Пробуємо швидко діяти, але несистемно і нескординовано", – підсумувала Супрун.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Уляна Супрун заявляла, що не може бути стовідсоткової смертності від коронавірусу серед людей похилого віку, тому що в інших країнах цей показник був невеликим.

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