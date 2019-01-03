Супрун викликали до суду п'ятьма повістками на один і той самий час: що сталося

Виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун 2 січня отримала п'ять повісток з Печерського райсуду Києва практично на один і той самий час.

"Щойно отримала п'ять повісток до Печерського суду на 3 січня 2019 року на розгляд справ з адмінправопорушень. Чотири повістки від 4 грудня і одна — від 19 грудня. За номерами на конвертах можна відстежити, що вони були відправлені 29 грудня. Хтось дуже не хоче, щоб МОЗ України з'явився у суді", — написала Супрун у Twitter.

В.о. міністра опублікувала фото всіх п'яти повісток. Вони стосуються справи, яка розглядається за ст. 188-19 (невиконання законних вимог народного депутата України, Рахункової палати, члена Рахункової палати) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Супрун зобов'язали бути в суді 3 січня о 18:00 (двічі), 18:05, 18:10 і 18:15.

Twitter Уляни Супрун

Twitter Уляни Супрун

Twitter Уляни Супрун

Twitter Уляни Супрун

Щойно отримала 5 повісток в Печерський суд на 03.01.2019 на розгляд справ щодо адмінправопорушень. 4 повістки від 04.12.2018 і 1 від 19.12.2018. По номерах на конвертах можна відслідкувати що вони були відправлені 29.12.2018. Хтось дуже не хоче, щоб @MoH_Ukraine з’явилось на суд. pic.twitter.com/xAlLqBw4zK — Уляна Супрун (@usuprun) 2 січня 2019 р.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Супрун поділилася планами щодо продовження впровадження медичної реформи в Україні і підбила підсумки роботи за 2018 рік.