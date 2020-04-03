Супрун-трава: бывшая ИО министра продолжает "лечить" украинцев

Уже вторые сутки новостные сайты и соцсети гудят обсуждением переговоров в твиттер-аккаунте Илона Маска – с участием самого хозяина аккаунта, бывшей ИО министра здравоохраниения Украины Ульяны Супрун и инфекциониста Вадима Аристова.

Из написанного тысячами людей по поводу этих трех твитов можно уже составить объемный фолиант. А желчью, выделенной во время этого комментирования, можно было бы продезинфицировать от коронавируса целое министерство.

Для тех, кто все пропустил – краткое содержание предыдущих серий

1) Илон Маск 1 апреля написал твит (серьезный, не первоапрельский), предложив за свой счет поставить аппараты искусственной вентиляции легких в больницы любой страны.

2) В комментарии к этому твиту Ульяна Супрун заявила о нехватке такого оборудования в Украине. Их всего 3500 на 37 миллионов человек, – пожаловалась Маску бывшая и/о главы МОЗ.

3) В следующем реплае под тем же твитом украинский инфекционист Вадим Аристов сделал такое уточнение: в Украине действительно всего 7% необходимых аппаратов ИВЛ – однако переговоры о подарке таковых стоит проводить с Президентом Украины, а не с экс-ио-министра. После чего Аристов указал на главного виновника такой нехватки аппаратов ИВЛ в Украине – это именно Ульяна Супрун. И вот из-за этого утверждения начался настоящий несмешной цирк.

4) Одновременно с инфекционистом в том же духе высказалась в своем фейсбук-аккаунте Наталья Влащенко – заслуженная журналистка Украины, писательница и сценаристка, генпродюсер телеканала ZIK: "Ульяна Супрун, просящая в твиттере Илона Маска, купить нам ИВЛ – это практически симуляция слабоумия. Лучше бы она не уничтожала санитарную службу и провела реальную реформу здравоохранения, чем блажить сейчас в твиттерах мировых селебрити".

И понеслось!

Известно, что Ульяна Супрун имеет довольно мощную ботоферму, которая накинулась на Вадима Аристова сплоченными рядами – зачастую с матом угрозами. Уже к вечеру 2 апреля имя доселе малоизвестного специалиста стало в Украине не менее известным, чем имя (нарицательное) самой экс-ио-министра.

Разговор слепого с глухонемым

После массированного налета секты любителей Супрун, Аристов опубликовал в фейсбуке декалог – 10 подробных пунктов, почему именно она виновна в развале медицины в Украине. Эти десять уколов оказались настолько болезненными для тонкой душевной организации "пани Уляны", что целая фактчекинговая команда VoxCheck потратила утро своего профессионального праздника (2 апреля – день фактчекера) на контр-декалог.

В итоге портал VoxUkraine опубликовал "опровержение" по каждой из 10 антисупрунских "заповедей" Аристова – перепечатанное затем десятками сайтов. Есть такая тонкость – если у Супрун неприятности, то ее контраргументация волшебнейшим образом расходится по СМИ в поразительных масштабах. Впрочем, этот феномен объяснил Аристов в одном из пунктов своей "десятки": "Команда Супрун из кредита Всемирного банка использовала $6 млн на собственный пиар и тренинги". На что VoxCheck ответил с чистой наивностью, напоминающей диалог слепого с глухонемым: "Не было ни уголовного производства, ни судебного решения по этим обвинениям из расследования портала "Украинский репортер". Да. Конечно. В наших реалиях не расследуется многомиллиардная коррупция, куда там до пиар-шалостей матери медицинской "реформы"…

Впрочем, остальные "отмазки" поклонников Супрун выглядели не лучше. Этим трагикомическим заочным диалогом можно наслаждаться бесконечно. Приведем только фрагменты, касающиеся сегодняшнего положения, связанного с плачевным состоянием, в котором оказалась украинская медицина перед лицом эпидемии

Аристов: Команда Супрун закрыла в 2017 году санэпидслужбу. Поэтому мы не имеем сейчас ни быстрой диагностики (раньше лаборатории были в каждом регионе), ни сети для дезинфекции. Все распылено по многим ведомствами или исчезло.

VoxCheck: Неправда, в 2017 году правительство ликвидировало санэпидслужбу, поскольку ее функции дублировали МОЗ, Госслужба труда и Госпродпотребслужба.

Аристов: Команда Супрун прекратила подготовку эпидемиологов.

VoxCheck:Неправда, подготовка эпидемиологов продолжается.

Аристов: Команда Супрун вытеснила из центральных органов здравоохранения многих специалистов с медицинским образованием.

VoxCheck:Этому нет подтверждения.

Аристов: Команда Супрун не создавала стратегического резерва средств индивидуальной защиты и дезинфектантов, когда у большей части прежнего резерва истек срок годности.

VoxCheck:Развитые страны сейчас тоже страдают от нехватки средств защиты. Это не вина конкретного лица.

Аристов: Команда Супрун отменила статистическую форму №12. Из-за этого сейчас невозможно оценить заболеваемость ОРВИ и пневмонией.

VoxCheck:Форма №12 была летней, большой и устаревшей.

Аристов: Представительница команды Супрун парламентарий Александра Устинова (партия "Голос") инициировала атаку и травлю в СМИ первых украинских разработчиков ПЦР-тестов на коронавирус – которые были готовы еще в конце января

VoxCheck: Нардеп Александра Устинова, не являющаяся представительницей команды Супрун, опротестовала закупку у российской компании реагентов для данной разработки тестов. Представитель разработчика тестов признал, что они использовали российские реагенты. Вот почему разработка была свернута.

Комментарии, как говорится, излишни…

Высочайшая истерика

Однако не только этот леденящий душу диалог занимал экс-ио-министра Супрун в эти напряженные дни.

Сама она, кстати, с Аристовым в дискуссию не вступала. Видимо, были заботы поважнее.

Потому что почти одновременно с твит-реплаем Илону Маску, Ульяна Супрун разместила крайне гневный пост в своем Фейсбуке, посвященный одному из украинских препаратов.

Тут следует пояснить, что команде Супрун не нравится очень многое, но самое заметное – резко негативное отношение к фармацевтике украинского производства. Точнее, ко всему, разработанному и испытанному в Украине.

Так, изменения системы государственных закупок медикаментов, инициированные в свое время командой Супрун, можно фактически свести к двум непреложным истинам:

Первая. Закупать только иностранные препараты, эффективность которых имеет западную доказательную базу.

Вторая. Категорически не закупать украинские препараты, если их эффективность подтверждена не западными, а исследованиями на постсоветском пространстве.

Яркий пример такого подхода – тот самый истеричный пост в фейсбуке Супрун. В нем копирайтеры за SMM-пультом "пани Уляны" ополчились на президента Национальной Академии Медицинских наук Украины (НАМНУ), академика Виталия Цимбалюка:

Самого ученого от имени Супрун причислили к "академикам-мошенникам".

Всю НАМНУ причислили к "псевдонауке".

А заодно и предложили лишить НАМНУ финансирования.

Что же могло вызывать такой недипломатичный поток яда – чрезмерный даже по меркам фейсбук-аккаунта не отличающейся сдержанностью Ульяны Супрун?

Причина истерики проста: днем раньше глава НАМНУ отправил в кабмин официальное письмо, в котором предложил обратить внимание на исследование, доказавшее вероятную эффективность препарата с действующим веществом Протефлазид® в профилактике и лечении коронавирусной инфекции.

Если точнее, в отчете Института эпидемиологии и инфекционных болезней имени Громашевского значилось, что "исследуемые вещества статистически достоверно ингибируют репродукцию коронавируса"

Разумеется, "команда Супрун" не смогла вынести такого надругательства над собственными принципами отрицания всего украинского, поэтому основной мантрой Супрун стало возмущение тем, что препарат "не внесен в западные протоколы лечения ОРВИ" и "не прошел исследований на Западе".

Особое недовольство Супрун вызвал состав препарата – флавоноиды из двух дикорастущих трав. При этом, правда, госпожа экс-ио-министр не привела ссылок ни на какие "западные исследования", объясняющие, почему команда Супрун сомневается в способности биоактивных веществ растений угнетать вирусы.

При том, что препаратов на основе трав в мире вообще-то сотни, и это отнюдь не гомеопатия. И тот же Китай заявлял об эффективности против коронавируса собственных препаратов, произведенных из действующих веществ, полученных из растений.

Однако, команда Ульяны Супрун склонна во всем этом сомневаться.

В последнем случае в аккаунте Супрун появляются словесные и визуальные насмешки и издевательства над нашей отсталостью – в стиле известного мема про "подорожник от всего".

Ищите, кому выгодно

Ответ на происхождение этого взрыва эмоций был получен сегодня в виде заявления МОЗ о том, что во все области будет отправлен препарат "Плаквенил", полученный из Франции. Вот тут нужно начинать следить за руками…

"Несмотря на небольшую тест-группу и отсутствие масштабных клинических испытаний, медики больницы при Марсельском университете сообщили об успешном применении комбинации двух доступных препаратов для лечения больных коронавирусом SARS-CoV-2. Речь идет о совместном применении гидроксихлорохина (противомалярийный и противоартритный, также умеренно иммуносупрессивный препарат) и распространенного антибиотика азитромицина. Статья вышла в журнале International Journal of Antimicrobial Agents".

И далее: "Власти ЕС и часть медиков подчеркивают: возможная эффективность "Плаквенила" (действующее вещество - гидроксихлорохин) при COVID-19 не доказана масштабными клиническими испытаниями. Некоторые побочные эффекты очень опасные, и самолечением заниматься строжайше запрещено. В США при попытке самолечения плаквенилом умер мужчина, его жена в критическом состоянии".

Картина получается сюрреалистическая. Смертельно опасный и неиспытанный препарат отправляется в Украину для массового применения. Страна отдается под полевые испытания? По заявлению министра Степанова "Украина собирается закупить его на лечение 20 000 пациентов с поставкой на следующей неделе".

И в то же время глава Академии наук, предлагающий отечественный попробовать препарат без побочных явлений, показавший результат лабораторных тестов, - обливается помоями Супрун и объявляется "академиком-мошенником"… Причина? На поверхности, вероятно. Производитель украинского препарата заявил, что больницы будут обеспечены им БЕСПЛАТНО.

И снова комментарии излишни…

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал