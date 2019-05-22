Супрун розповіла про міф з уколами

Міністерство охорони здоров'я України пропонує, щоб лікарі призначали препарати в таблетованій формі в тих випадках, коли таблетка і укол мають рівнозначне дію.
Цією інформацією на своїй сторінці в Facebook поділилася Уляна Супрун, в.о. міністра охорони здоров'я України.
Супрун також розвіяла міф про те, що уколи дієвіші, ніж таблетки, і назвала важливі переваги таблетованої форми ліків.
Для пацієнтів:
використання шприца з голкою має больовий і психологічний аспект, особливо для дітей;
ін'єкції ліків зазвичай призначають пацієнтам стаціонару, що має на увазі знаходження в лікарні.
gopsy.ru
Для медпрацівників:
використання ін'єкційної форми може підвищити шанси заразитися небезпечними захворюваннями (ВІЛ, гепатит В і С).
prizyv.tv
Для медустанови:
використані засоби для ін'єкцій - небезпечне гостре сміття, утилізація якого є дорогим процесом, тому, використання таблеток може зменшити шкоду навколишньому середовищу;
крім того, ін'єкції тягнуть за собою значні витрати на придбання шприців, голок, вати, спирту і оплату додаткового навантаження на персонал.
kyiv.comments.ua
Для бюджету:
ін'єкційна форма препарату дорожче обходиться бюджету через ампули і флакони;
також для уколу потрібні рукавички для медперсоналу, засіб для дезінфекції, вата або марля;
робочий час медичного персоналу при переважному застосуванні ін'єкцій теж значно збільшується.
unian.net
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