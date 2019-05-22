Супрун розповіла про міф з уколами

Міністерство охорони здоров'я України пропонує, щоб лікарі призначали препарати в таблетованій формі в тих випадках, коли таблетка і укол мають рівнозначне дію.

Цією інформацією на своїй сторінці в Facebook поділилася Уляна Супрун, в.о. міністра охорони здоров'я України.

Супрун також розвіяла міф про те, що уколи дієвіші, ніж таблетки, і назвала важливі переваги таблетованої форми ліків.

Для пацієнтів:

використання шприца з голкою має больовий і психологічний аспект, особливо для дітей;

ін'єкції ліків зазвичай призначають пацієнтам стаціонару, що має на увазі знаходження в лікарні.

gopsy.ru

Для медпрацівників:

використання ін'єкційної форми може підвищити шанси заразитися небезпечними захворюваннями (ВІЛ, гепатит В і С).

prizyv.tv

Для медустанови:

використані засоби для ін'єкцій - небезпечне гостре сміття, утилізація якого є дорогим процесом, тому, використання таблеток може зменшити шкоду навколишньому середовищу;

крім того, ін'єкції тягнуть за собою значні витрати на придбання шприців, голок, вати, спирту і оплату додаткового навантаження на персонал.

kyiv.comments.ua

Для бюджету:

ін'єкційна форма препарату дорожче обходиться бюджету через ампули і флакони;

також для уколу потрібні рукавички для медперсоналу, засіб для дезінфекції, вата або марля;

робочий час медичного персоналу при переважному застосуванні ін'єкцій теж значно збільшується.

unian.net

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