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Супрун пояснила українцям, як правильно копати картоплю

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В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла українцям про користь картоплі, способи її приготування і безпечне збирання врожаю.

Супрун зазначила в своєму Facebook, що 100 г вареної або печеної картоплі дають всього лише 94 ккал – це менше, ніж рис або спагетті. Проте приготування картоплі з використанням масла, вершків, сметани, сиру, жирного м'яса, шинки збільшує його калорійність у рази.

"У картоплі високий глікемічний індекс. Це означає, що рівень глюкози в крові зростає досить швидко після поїдання картоплі. Картоплю слід намагатися їсти разом з овочами. Глікемічне навантаження не зміниться, але уповільнити зростання рівня глюкози можна завдяки овочевому салату і фруктам на десерт замість солодощів", - пише глава МОЗ.

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Супрун пояснила українцям, як правильно копати картоплю

moz.gov.ua

"Ідеальне блюдо з картоплі має бути нежирним, холодним, приготованим у шкірці і доповненим овочами. Жах, скажете ви. Але саме так ви стримуєтеся від переїдання і зайвих жирів, не з'їсте утворені з масла альдегіди, збережете під шкіркою вітаміни і мінерали і перекладете крохмаль в потрібну, резистентну форму", - зазначила Супрун.

За її словами, картоплю краще запікати або відварювати в шкірці, на парі або готувати в мікрохвильовці. Так вітамін С і калій не втратяться. Мікрохвильова піч зберігає вдвічі більше вітаміну С, ніж каструля з окропом. Ще відварну картоплю можна порізати, швидко обсмажити зі спеціями і часником, і їсти.

"Деруни або смажена картопля надто смачні (і не приносять користі), щоб їх часто їсти. Проблема в соняшниковій олії, на якій смажать, і її кількості в готовій страві. У ній багато омега-6 жирних кислот. Їх надлишок сприяє формуванню прозапального фону. При сильному нагріванні соняшникова олія (як і всі масла) утворює альдегіди", - зазначила Супрун.

Найкращими оліями для смаження вона назвала оливкову і ріпакову, а от картоплю фрі і чіпси їсти не рекомендувала. Кляр роблять на суміші масел і нагрівають їх при високій температурі по кілька разів. Це призводить до утворення трансжирів, а вони сприяють запальним процесам і атеросклерозу.

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Супрун також дала цінні поради, як безпечно копати картоплю. Потрібно берегти поперек, навантажувати і протилежні групи м'язів, тобто прогинатися назад, розтягувати квадріцепс стегна (взятися за ступню і підтягти ноги до сідниці). Тримайте поперек в теплі.

"Працюйте в рукавичках. Краще виберіть не просто трикотажні рукавички, а спеціальні міцні рукавички, стійкі до порізів. Це захистить не тільки від бруду, але й від поранень", - додала Супрун.

Якщо нахилятися важко, підстеліть щось під коліна і працюйте так. Є наколінники, рекомендовані для роботи, що вимагає нахилів. Варто пити воду, захищати шкіру від ультрафіолету і не перевтомлюватися, пише глава МОЗ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава МОЗ Уляна Супрун дала поради, як правильно готувати шашлик.

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Особа
Уляна Супрун
Місце
Україна
Теги
Міністерство охорони здоров'я здоров'я Поради лікаря
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