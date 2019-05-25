Головна Новини
Мова Язык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
City Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит
ORTO lineORTO lineORTO lineORTO line

/Новини медицини

Супрун поскаржилася на Зеленського через медреформу

5.8тЧитати матеріал російською

В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун поскаржилася, що президент Володимир Зеленський досі не проявив інтерес до того, як проходить медична реформа.

Як передає "Укрінформ", МОЗ готовий представити новому главі держави поточні результати реформи, але з його боку запрошень поки не було.

"Ми тут, ми на місці, ми далі працюємо. Хоча змінюються президенти або народні депутати у Верховній Раді, пацієнти є кожен день. Ми стабільно працюємо, ми готові співпрацювати, показати ті зміни, які вже зроблені і які заплановані новій команді. Якщо буде запрошення. Його ще не було. Не зацікавилися тим, що ми робимо", - розповіла Супрун.

Новини
"Я не боюся!" Супрун покинула Україну одразу після інавгурації Зеленського

"Зміни, які почалися в системі охорони здоров'я, неминучі і будуть проходити далі. Можуть змінюватися люди, які очолюють МОЗ, але відомство і далі працювати над тим, щоб завершити трансформацію охорони здоров'я", - заявила вона.

Супрун також висловила надію, що Зеленський буде підтримувати позитивні зміни в охороні здоров'я і допомагати їм відбутися швидше і якісніше.

Володимир Зеленський і Уляна Супрун

Володимир Зеленський і Уляна Супрун

obozrevatel

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Супрун заявила, що у команди Зеленського немає розуміння, що відбувається зараз в процесі трансформації системи здоров'я.

При цьому вона висловила надію, що президент оцінить успіхи медичної реформи.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "медична реформа" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
медична реформа
Особи
Уляна СупрунВолодимир Зеленський
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
5
Коментарі
14
15
Смішно
5
Цікаво
9
Сумно
7
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Golan Sim
Golan Sim
"министэрка" сопрун имеет полное право быть недовольной процессом "рэформ". Ведь, количество раньше времени умерших пенсионеров, да и вообще простых граждан в Украине пока не достигло требуемой от МВФ отметки в -500 тыс. в год! И "вашингтонский обком"-госдеп также настаивает на таких показателях..
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
ivanov vlad
ivanov vlad
Удивляюсь Супрун - украинцам самим ничего не нужно, они все критикуют, вечно всем недовольны, сами ничего не делают, но Супрун старается положительно изменить систему здравоохранения, чобы эти тупые и ленивые украинцы получили приличные медицинские услуги при необходимости. А они ее критикуют и долбоебов прыЗЕдентами вибирают...
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Макушенко Светлана
Макушенко Светлана
когда эту дуру отправят домой,может быть тогда и начнется мед.реформа
Показати коментар повністю
Відповісти
1
2
an and
an and
Макушенко Светлана, ключевое слово "может быть"! Вот только до нее никто не делал никаких даже попыток реформ, но все ругали медицину и были ей недовольны! У нее дома проблем с медициной нет, они есть у нас!
Показати коментар повністю
Відповісти
2
1

Консультації лікарів

Препарати

НовинкиПопулярнеРекомендуємо

Лабораторії

Коснультація on-line

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини