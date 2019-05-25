Супрун поскаржилася на Зеленського через медреформу

В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун поскаржилася, що президент Володимир Зеленський досі не проявив інтерес до того, як проходить медична реформа.

Як передає "Укрінформ", МОЗ готовий представити новому главі держави поточні результати реформи, але з його боку запрошень поки не було.

"Ми тут, ми на місці, ми далі працюємо. Хоча змінюються президенти або народні депутати у Верховній Раді, пацієнти є кожен день. Ми стабільно працюємо, ми готові співпрацювати, показати ті зміни, які вже зроблені і які заплановані новій команді. Якщо буде запрошення. Його ще не було. Не зацікавилися тим, що ми робимо", - розповіла Супрун.

"Зміни, які почалися в системі охорони здоров'я, неминучі і будуть проходити далі. Можуть змінюватися люди, які очолюють МОЗ, але відомство і далі працювати над тим, щоб завершити трансформацію охорони здоров'я", - заявила вона.

Супрун також висловила надію, що Зеленський буде підтримувати позитивні зміни в охороні здоров'я і допомагати їм відбутися швидше і якісніше.

Володимир Зеленський і Уляна Супрун obozrevatel

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Супрун заявила, що у команди Зеленського немає розуміння, що відбувається зараз в процесі трансформації системи здоров'я.

При цьому вона висловила надію, що президент оцінить успіхи медичної реформи.

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