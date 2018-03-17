Супрун, перекис і телепузики: медики висміяли пост міністра

Напередодні на сторінці в Facebook міністра охорони здоров'я Уляни Супрун з'явився пост про неефективність популярного антисептика - перекису водню.

У своєму повідомленні міністр прирівнює препарат до подорожнику і заявляє, що ніякого ефекту для загоєння ран він не робить.

За словами Супрун, перекис водню ефективна тільки для механічного очищення рани, тобто, з таким же успіхом можна просто промити рану водою.

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Пост міністра спровокував реакцію докторів. Так, на сторінці інфекціоніста Ольги Голубовської з'явилася глузлива відповідь на слова чиновника.

"Тільки вдумайтеся - ФАКТ ДНЯ! Це вам не що небудь ... Коміксів мало, пропоную екранізувати по типу телепузиків ...", - пише Голубовська.

Зокрема, в коментарях інфекціоніст підмітила, що перекис ніхто і ніколи не застосовував як засіб для швидкого загоєння ран. А легкий антисептичний і кровоспинний ефект вона таки має. При цьому шкоди засіб вже точно не заподіє.

Колеги, які приєдналися до дискусії, погодилися з думкою інфекціоніста.

Крім того, медики наголосили, що у міністра є справи важливіші, ніж писати про перекис водню і "підкачаних джинсах".

"Я навіть уявити собі не можу, щоб міністр охорони здоров'я Німеччини або Франції, наприклад, займалася подібним ... У нас більше нема чого обговорити в країні, адже люди і так довго живуть", - саркастично зауважив лікар Олег Молодчук.

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