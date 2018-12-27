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/Новини медицини

Медреформа-2019: Супрун поділилася грандіозними планами з українцями

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В. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун підбила підсумки медичної реформи за цей рік і анонсувала амбіційні зміни на 2019-й.

Так, наступного року планується запуск нової програми “Безкоштовна діагностика”, написала чиновниця у Facebook. За направленням лікаря можна буде отримати понад 50 лікувальних та діагностичних процедур, які оплатить Національна служба здоров'я за принципом "гроші за пацієнтом".

Крім того, у 2019 році МОЗ презентує перший в історії України гарантований пакет медичних послуг, який прийде на заміну псевдобезкоштовній медицині. Визначений перелік послуг покриватиме всі рівні допомоги: первинну, спеціалізовану, амбулаторну, стаціонарну, а також екстрену, паліативну та реабілітаційну допомогу.

Уляна Супрун

Уляна Супрун

Facebook Уляна Супрун

В електронний формат почнуть переходити медичні картки, рецепти, направлення та лікарняні, зауважила Супрун.

В. о. міністра охорони здоров’я також зазначила, що рік тому люди не вірили у позитивні результати медреформи, проте здобутки 2018 року здивували. А громадяни зі свого боку підтримали ці зміни: понад 23 мільйони українців обрали своїх лікарів, а понад три четверті з них задоволені власним вибором, стверджує вона.

Медреформа-2019: Супрун поділилася грандіозними планами з українцями

Facebook Уляни Супрун

Новини
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"Мабуть, одна з найважливіших змін — реорганізація медзакладів у комунальні некомерційні підприємства. Це одна з умов для кожного медзакладу, щоби укласти договір із НСЗУ (Національна служба здоров'я України) та почати працювати за принципом "гроші за пацієнтом", — пише Супрун.

За її словами, 100% закладів, де працюють сімейні лікарі, терапевти та педіатри, вже увійшли в процес реорганізації. Із них завершили процес — 95% медзакладів. Тепер вони можуть самостійно господарювати, керувати майном та призначати заробітні плати без прив’язки до бюджетної сітки.

Медреформа-2019: Супрун поділилася грандіозними планами з українцями

Facebook Уляни Супрун

Також чиновниця зазначила, що лікарі чудово справляються із роботою на комп’ютері, а всі заклади первинки забезпечені хоча би одним ПК, який підключений до eHealth.

Як відмітила Супрун, створені умови для зростання заробітних плат лікарів — у 2-3-4 рази. Рекорд становив 30 258 грн у Хмельницькій області.

Медреформа-2019: Супрун поділилася грандіозними планами з українцями

Facebook Уляни Супрун

"Надзвичайно важливо — постала Національна служба здоров’я України. Як сучасна, технологічна, спроможна, прозора інституція. 1 квітня вона мала одного працівника, зараз — до 100. Із червня вона виплатила понад 3,4 мільярда грн медичним закладам, які підписали договори", — наголосила Супрун.

Вона підсумувала, що Україну чекає ще не один непростий рік. "Але ми переконані в успіху. Вказані вище результати — чудовий рецепт щеплення від #зради для усіх, хто продовжує не вірити, що позитивні зміни можливі в Україні", — написала в. о. міністра охорони здоров’я.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Супрун заявляла, що медична реформа, яка передбачає підписання декларації про обслуговування між пацієнтом і лікарем, дозволить медикам заробляти до 100 тис. гривень у місяць.

Нагадаємо, що 2 квітня стартувала національна кампанія "Лікар для кожної сім'ї", під час якої кожен громадянин отримав можливість вибрати лікаря первинної ланки і підписати з ним декларацію із обслуговування.

Зокрема, терапевти, педіатри та сімейні лікарі тепер приймають пацієнтів тільки після підписання меморандуму. Для цих цілей створили спеціальну організацію — Національну службу здоров'я із бюджетом в 8,2 млрд грн.

Особа
Уляна Супрун
Місце
Україна
Тег
медреформа
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Suxodrotti Kutakos
Suxodrotti Kutakos
но на практике совершенно другое,если попал в больничку даже со средней тяжести по срветским меркам болячкой .,то без наличия хотя бы полста тысяч на руках ,на первую неделю,вероятность врезать дуба раньше срока стремится к ста процентам..,это не при тоталитаризме .когда медсестра привозила на тележке расфасонннве по мезуркам таблетки и каждому стаканчик воды .а на уколы собирали по всему больничномц двору.щас блять если на укол .тг со своим препаратом ,если капельница .то желательно дать полтишок горивасиков.что бы с первого раза попали в вену,хотя и жто не есть гаранией ..такова жизнь..
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Андрияшин Виктор
Андрияшин Виктор
То, чем заним.мадам Супрун наз.операция-"ликвидация", или вредительство.
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lazar galka
lazar galka
хахлы ну серьёзно, придушите вы уже эту дуру, она же вас всех в гроб загонит
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