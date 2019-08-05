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Суд взявся за Супрун: у чому справа

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Окружний адмінсуд Києва зобов'язав Державну міграційну службу підтвердити, що в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун не є громадянкою США.

Відповідне підготовче засідання відбулося в понеділок, 5 серпня, повідомляє прес-служба суду. Воно пов'язане з позовом нардепа з фракції "Радикальної партії" Ігоря Мосійчука до Супрун про наявність у неї повноважень міністра.

Суд дав Міграційній службі місяць (до 5 вересня), щоб надати "належним чином завірену копію документа, що підтверджує припинення Супрун громадянства США".

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Крім того, адміністративний суд зажадав від секретаріату Кабінету міністрів копії протоколів засідань уряду, в яких Супрун брала участь від моменту призначення її на посаду виконувачки обов'язків міністра. Ці документи повинні бути надані в той же термін.

Наступне підготовче засідання у справі призначено на 30 вересня.

Уляна Супрун

Уляна Супрун

ТСН

Відзначимо, напередодні стало відомо, що на офіційному сайті Міністерства охорони здоров'я України розмістили протокол екстреної медичної допомоги, який "вкрали" у США, просто переклавши на українську мову.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Супрун влаштувала істерику через можливе призначення міністра охорони здоров'я з команди президента Володимира Зеленського та отримала відсіч від медичної спільноти.

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Особи
Уляна Супрун Ігор Мосійчук
Місце
Україна Київ
Теги
Громадянство Державна міграційна служба України Міністерство охорони здоров'я
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
За что вы так её? Она вам на сварку разрешила смотреть)))))
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Печалька. Такие советы классные выдавала, иногда похлеще чем Псаки.
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
Во блин. Проснулись.
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