Суд взявся за Супрун: у чому справа

Окружний адмінсуд Києва зобов'язав Державну міграційну службу підтвердити, що в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун не є громадянкою США.

Відповідне підготовче засідання відбулося в понеділок, 5 серпня, повідомляє прес-служба суду. Воно пов'язане з позовом нардепа з фракції "Радикальної партії" Ігоря Мосійчука до Супрун про наявність у неї повноважень міністра.

Суд дав Міграційній службі місяць (до 5 вересня), щоб надати "належним чином завірену копію документа, що підтверджує припинення Супрун громадянства США".

Крім того, адміністративний суд зажадав від секретаріату Кабінету міністрів копії протоколів засідань уряду, в яких Супрун брала участь від моменту призначення її на посаду виконувачки обов'язків міністра. Ці документи повинні бути надані в той же термін.

Наступне підготовче засідання у справі призначено на 30 вересня.

Уляна Супрун ТСН

Відзначимо, напередодні стало відомо, що на офіційному сайті Міністерства охорони здоров'я України розмістили протокол екстреної медичної допомоги, який "вкрали" у США, просто переклавши на українську мову.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Супрун влаштувала істерику через можливе призначення міністра охорони здоров'я з команди президента Володимира Зеленського та отримала відсіч від медичної спільноти.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал