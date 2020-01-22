"Сучасні антибіотики малоефективні проти небезпечних супербактерій": у ВООЗ забили на сполох

Всесвітня організація охорони здоров'я висловила стурбованість відчуженістю великих фармацевтичних виробників від створення нових антибіотиків, ефективних у боротьбі із сучасними супербактеріями.

Зокрема, йдеться про відсутність приватних інвестицій у розроблення й дослідження нових ліків, пише Pharmaphorum.

В огляді поточної ситуації ВООЗ посилається на думки експертів про те, що нинішня ситуація з інвестиціями не надто віддаляє ринок нових препаратів від того, що вже існує.

Сучасні антибіотики не здатні впоратися з деякими небезпечними бактеріями 112

Так, згідно з новими звітами, із 60 речовин (50 антибіотиків і 10 біопрепаратів), що розробляються зараз, не спрямовані на боротьбу із найбільш небезпечними резистентними штамами грамнегативних бактерій.

У ВООЗ нагадали, що в 2017 році вже був опублікований список пріоритетних патогенних мікроорганізмів, здатних призвести до смертельно небезпечних захворювань (туберкульоз, пневмонія тощо), що є водночас стійкими до наявних методів лікування. Експерти, які складали цей перелік, мали намір ініціювати медичну дослідницьку кампанію зі створення інноваційних препаратів проти стійких бактерій.

Однак "віз і нині там". Деякі великі виробники зовсім припинили розробку антибіотиків, деякі оголосили себе банкрутами тощо.

"32 із 50 антибіотиків, що розробляються, націлені на пріоритетні патогени, а втім, більшість із них мають обмежені переваги проти вже наявних засобів. І тільки два вражають грамнегативні бактерії з множинною лікарською стійкістю, але високим рівнем поширеності", – зазначають автори доповіді.

До таких супербактерій у ВООЗ віднесли, зокрема, Klebsiella pneumoniae і Escherichia coli, які можуть спричинити важкі й часто смертельні інфекції, що особливо небезпечно для осіб зі слабкою або ще не повністю розвиненою імунною системою (новонароджені, люди похилого віку, пацієнти, що перенесли хірургічне втручання або хіміотерапію).

У ВООЗ підкреслили, що наразі покладають надії на некомерційну організацію GARDP. Там своєю чергою озвучили плани надати п'ять нових методів лікування стійких до ліків інфекцій до 2025 року, працюючи з 50 партнерами з державного та приватного секторів у 20 країнах.

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