Страждає кожен 12-й: названо шокуючі наслідки лікарських помилок

У світі приблизно один із 12-ти пацієнтів страждає від медичних помилок.

Учені з Манчестерського університету (Великобританія) провели дослідження і встановили, що лікарі й медсестри припускаються помилок у лікуванні 6% хворих, повідомляє Daily Mail.

Автори, проаналізувавши дані, прийшли до висновку, що приблизно половини цих випадків, які включають психологічні травми, інфекції, неправильне призначення ліків і хірургічні помилки, можна було уникнути. Вони з'ясували, що 12% пацієнтів помирають через "прорахунки" медиків.

Ілюстрація

Дослідники закликали розробити ефективніші способи забезпечення безпеки пацієнтів у медичних установах, звернувши особливу увагу на рецепти й пильність під час операцій.

Новини У Кременчуці дитина загинула через лікарську помилку

Ілюстрація

Як писав MedOboz, на Буковині померла 3-річна дитина з двосторонньою гнійною пневмонією, якій не змогли поставити правильний діагноз.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!