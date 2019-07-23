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/ Новини медицини

Страждає кожен 12-й: названо шокуючі наслідки лікарських помилок

1.7т Читати матеріал російською

У світі приблизно один із 12-ти пацієнтів страждає від медичних помилок.

Учені з Манчестерського університету (Великобританія) провели дослідження і встановили, що лікарі й медсестри припускаються помилок у лікуванні 6% хворих, повідомляє Daily Mail.

Автори, проаналізувавши дані, прийшли до висновку, що приблизно половини цих випадків, які включають психологічні травми, інфекції, неправильне призначення ліків і хірургічні помилки, можна було уникнути. Вони з'ясували, що 12% пацієнтів помирають через "прорахунки" медиків.

Страждає кожен 12-й: названо шокуючі наслідки лікарських помилок

Ілюстрація

Дослідники закликали розробити ефективніші способи забезпечення безпеки пацієнтів у медичних установах, звернувши особливу увагу на рецепти й пильність під час операцій.

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Страждає кожен 12-й: названо шокуючі наслідки лікарських помилок

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Як писав MedOboz, на Буковині померла 3-річна дитина з двосторонньою гнійною пневмонією, якій не змогли поставити правильний діагноз.

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Тема
здоров'я
Місце
Англія
Теги
медицина лікарська помилка
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