Я навмисне не торкався цієї теми на вихідних, щоб не потонути в потоках поздоровлень з Днем медика. Я не ловлю інформаційну хвилю, не маю жодного стосунку до Інто-Сани, не знаю тих лікарів особисто. І взагалі, я – остання людина в Україні, яку можна запідозрити в "надмірних симпатіях" до людей в білих халатах.

Але ситуація складається настільки кричущою, що мовчати просто не можна. Мова – про судовий процес над лікарями, під наглядом яких померли два пацієнти в одеській клініці.

Я не знаю всіх деталей справи. І не буду нагадувати, що будь-який хворий має певний шанс отримати ускладнення і не вийти з лікарні, що лікування в реанімації ЗАВЖДИ дороге, що ОСТАННІЙ бажаючий вбити пацієнта – анестезіолог.

Мене вивертає від іншого факту:

Розгляд справи триває 2 роки. Яка необхідність ЗАРАЗ вдягати на підозрюваних електронні браслети і саджати під домашній арешт??!! Вони проривались через кордон? Вони намагались поцупити в слідчого матеріали справи?

Судові процеси з лікарями мають стати нормальною юридичною практикою. Але – цивілізовані процеси, а не полювання на відьом з подальшим спалюванням тих, хто вдало підвернувся.

Побиття та залякування лікарів, псування їх авто не вирішує системних проблем, а, головне – не повертає до життя вже померлих.

Якщо буде доведено, що одеські колеги винні, я повністю підтримаю законне покарання для них.

Ключові слова: "якщо" і "законне"

Але характер заголовків і напор, з яким поширюється новина в інтернеті, говорить, що є сторона, зацікавлена в "створенні хвилі народного гніву".

Я не знаю, хто це і не буду ліпити інсинуації. Тільки знаю, що так бути не повинно.

Ми багато говоримо про колегіальність. Втім, вона зводиться не тільки до поздоровлень у мережі, кругового замовчування грішків та скарг на реформу. Колегіальність - це не бути байдужим. Засовувати свій ніс у всі сфери, які торкаються нашого професійного життя.

Колеги!

Не мовчіть! Дайте максимального розголосу справі. Це суттєво зменшить шанси того, що хтось із нас стане цапом-відбувайлом.

Колеги!

Не мовчіть! Можливо, ви не помічаєте, але прямо зараз хтось ліпить вам новий, але такий знайомий, образ "убійци в бєлом халатє".

Я не вимагаю зняти всі звинувачення з підсудних. Я не вимагаю визнати кожного у білому халаті святим.

Я вимагаю справедливого суду для колег.

Ми звикли "не виносити бруд із хати". Але, коли цього бруду накопичується надто багато, від єдиного сірника хата раптово спалахує.

P.S. Журнашлюхи, які до оголошення вердикту суду пишуть про "прєступную врачєбную ОПГ", ви будете тліти в окремому пеклі.

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