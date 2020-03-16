Стало відомо про стан українок із COVID-19 у Чернівцях

Двоє мешканок Чернівецької області, у яких 16 березня було зафіксовано коронавірус COVID-19, почуваються задовільно.

Обидві пацієнтки перебувають в ізоляції, де їм надається симптоматичне лікування. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства здоров'я України.

У відомстві додали, що одна з інфікованих українок повернулася впродовж інкубаційного періоду з Італії. Нині всі, з ким вона близько контактувала, теж ізольовані в умовах стаціонару.

Стан жінок із Чернівецької області, в яких зафіксовано COVID-19, задовільний

Водночас відомо, що друга жінка останнім часом не виїздила за межі країни, але контактувала із лабораторно підтвердженим хворим на коронавірус.

"Раніше була госпіталізована із симптомами гострого вірусного захворювання, контактувала із хворим на коронавірусну інфекцію", – наголосили в МОЗ.

Зазначається, що пацієнтку обстежували та надавали медичну допомогу в умовах ізоляції. Вранці 16 березня у неї лабораторно підтвердився COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 16 березня у двох українців у Чернівецькій області діагностували зараження коронавірусом COVID-19. За даними Центру громадського здоров'я України, підозрюють захворювання ще у 94 осіб.

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