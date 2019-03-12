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/Новини медицини

Стало відомо про прорив в легалізації марихуани в Україні

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Петиція на сайті Верховної Ради з вимогою легалізувати використання марихуани в медичних і наукових цілях набрала необхідні 25 тисяч підписів.

Тепер Рада протягом 3 робочих днів повинна опублікувати на своєму сайті повідомлення про початок розгляду петиції.

Автори документа вимагають на законодавчому рівні вирішити питання доступу пацієнтів до препаратів з канабісу при лікуванні хронічного болю, епілепсії, анорексії, хвороби Альцгеймера, хвороби Паркінсона, герпесу, виразок, втрати ваги при СНІДі, діабетичної нейропатії, різних формах склерозу і багатьох інших хвороб.

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У легалізації канабісу немає нічого особливого – лікар

Парламентаріїв закликали внести зміни в законодавство, які дозволять створити умови для повноцінного застосування рослин у медичній і науковій діяльності, в тому числі з метою розробки, клінічних досліджень та держреєстрації лікарських засобів або протоколів лікування, які передбачають використання продуктів з вмістом канабіноїдів.

Стало відомо про прорив в легалізації марихуани в Україні

Раніше в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун також виступила за легалізацію марихуани. OBOZREVATEL детально розбирався, що змінить легалізація наркотику в Україні.

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Місце
Україна
Теги
марихуанаВерховна Рада України
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