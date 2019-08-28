Стало відомо, хто змінить Супрун на посаді голови МОЗ

Головним претендентом на посаду міністра охорони здоров'я України є колишній голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Степанов.

Про це повідомляє LB.ua, зазначаючи, що у нього вже навіть відбулася розмова з головним кандидатом на пост прем'єр-міністра Олексієм Гончаруком.

Крім того, очікується, що увечері 28 серпня у Степанова також відбудеться зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

Відомо, що Степанов має медичну освіту. Раніше він очолював Одеську ОДА і був звільнений п'ятим президентом України Петром Порошенком між першим і другим туром виборів.

Сам Степанов досить давно хотів працювати в системі охорони здоров'я. Його шанси обійняти посаду збільшує також те, що він є близьким другом і кумом Ігоря Палиці, який пройшов до Верховної Ради від партії "Слуга народу".

Максим Степанов і Уляна Супрун

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше голова штабу партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявляв, що в команді Зеленського розглядають кандидатуру засновника мережі клінік "Борис" Михайла Радуцького на пост міністра охорони здоров'я замість Уляни Супрун.

Однак новообраний народний депутат від партії "Слуга народу", почесний президент клініки "Борис" Михайло Радуцький відмовився від посади міністра охорони здоров'я України. Водночас він запропонував президенту України Володимиру Зеленському призначити главою відомства Олександра Квіташвілі, який вже очолював МОЗ України.

Пізніше з'явилася інформація про те, що новим міністром охорони здоров'я стане, найімовірніше, голова Національної служби здоров'я України Олег Петренко. Його кандидатуру підтримала експертна спільнота, американська сторона й Офіс президента. Однак, за інформацією журналістки Соні Кошкіної, він відмовився від посади через низьку зарплату.

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