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/Новини медицини

Справа не в вакцині? Медики прокоментували смерть дитини після щеплення

1.4тЧитати матеріал російською

Причиною смерті шестимісячної дівчинки в Рівненській області, якій перед цим зробили щеплення від поліомієліту та гепатиту, могла стати не вакцина.

Про те, що зв'язку між летальним випадком і щепленням виявлено не було, повідомляє Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я на своїй сторінці в Facebook.

"КП "Обласне бюро судово-медичної експертизи" Рівненської обласної ради проведено розтин і встановлено попередню причину трагедії: раптова смерть із ознаками дихальної недостатності і набряк мозку. Зараз тривають лабораторні дослідження з метою встановлення остаточної причини", – сказано в повідомленні.

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На Рівненщині померла дівчинка після щеплення

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Підкреслюється, що лікарі співпрацюють з органами слідства для встановлення всіх обставин.

"29 березня в Костопільській амбулаторії загальної практики сімейної медицини в кабінеті щеплень за письмовою згодою батьків і після огляду лікаря ця дитина отримала два щеплення інактивованими (неживими) вакцинами. Час вакцинації – 14:00. Дитина отримала 2-ю дозу проти гепатиту В (першу дозу вакцини проти гепатиту В і БЦЖ дитина отримала в пологовому будинку згідно з календарем щеплень – стан після вакцинації був задовільним). Друге щеплення було проти поліомієліту вакциною ІПВ", – розповіли подробиці в ЦГЗ.

Медики також зазначили, що в той же день щеплення проти поліомієліту з того самого 10-дозового флакона було проведено щеплення ще восьми дітям. При цьому, стан всіх малюків задовільний.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Тернополі після щеплення від дифтерії померла 6-місячна дівчинка.

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Тема
Вакцинація в Україні
Місце
Україна
Теги
щепленняМОЗ
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