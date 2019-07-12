Співвласник клініки "Борис" оголошений Інтерполом в міжнародний розшук

Співвласник мережі київських медичних клінік "Борис" Лев Хлявич оголошений Інтерполом в міжнародний розшук.

Про це свідчить червона картка Інтерполу з позначкою "fugitive wanted for prosecution" – розшукується для притягнення до відповідальності, передає інформаційне агенство УНІАН.

Оголошення в розшук відбулося в кінці січня 2019 року, однак як повідомило джерело в правоохоронних органах, в інтересах слідства це трималося в таємниці – Хлявича планували затримати за кордоном, він намагався сховатися в Литві, але побоюючись арешту, повернувся в Україну.

Відносно Хлявича правоохоронними органами України та Вірменії порушено кримінальні справи за статтями вимагання, підробка документів, шахрайство в особливо великому розмірі, помилковий донос і несплата податків. В Україні справи розслідуються Національною поліцією і Державним бюро розслідувань.

Хлявича підозрюють в тому, що він шляхом погроз і підробки документів разом зі спільниками вимагав у вірменських бізнесменів (братів Саркісових) 10 млн доларів.

Лев Хлявич glavred.info

Картка Хлявича в базі Інтерполу Скріншот

Співвласника клініки "Борис" розшукає Інтерпол Ілюстрація

Крім того, до розслідування резонансної справи підключилося також ФБР, оскільки, згідно з оперативними даними, Хлявич часто буває в США та має контакт із місцевим криміналітетом.

На даний момент в клініці "Борис" інформацію про розшук їх співвласника не коментують. Відомо, що в 2000 році Хлявич фігурував в кримінальній справі за фактами підробки та незаконного збуту державних страхових полісів в Криму для іноземних туристів.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що адміністрація клініки "Інто-Сана" звинувачує в упередженості поліцію і суд, які використовуються як знаряддя помсти проти лікарів.

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