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Співачка Карди Бі поскаржитися на проблеми після пластичної хірургії

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Карди Бі розповіла шанувальникам, що у неї почалися проблеми зі здоров'ям після останньої пластичної операції.

Як доказ вона опублікувала шокуюче фото своїх набряклих ніг. Раніше артистці довелося скасувати низку концертів через погіршення самопочуття. Багато хто припустив, що співачка так піариться, але її це розлютило і образило. Насправді під час авіаперельотів у Карді Бі набрякають ноги і живіт, тому виступати вона не може. Лікар порадив жінці поки відмовитися від сцени і зайнятися своїм здоров'ям.

"Подивіться, як набрякають мої ноги кожен раз, коли я літаю. Мій живіт набрякає ще більше", - поскаржилася знаменитість в суботу.

Співачка Карди Бі поскаржитися на проблеми після пластичної хірургії

На сторінці в Інстаграмі співачка поділилася подробицями свого стану. Виявляється, проблеми зі здоров'ям почалися після операції на грудях, але, за словами Карді, шви вже успішно заживають і поки артистка зосередиться на відновленні.

Карди Бі

Карди Бі

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