Спирт, зеленка, йод: Супрун знову взялася за антисептики

Міністр охорони здоров'я Уляна Супрун продовжує розвінчувати міфи про популярні в Україні медикаменти.

Так, в своєму пості на сторінці в Facebook чиновник написала про те, які препарати-антисептики "родом з дитинства" насправді працюють, а які виявилися неефективними.

Отже. Зеленка. За словами Супрун, вона дійсно ефективна і допомагає знезаражувати рани. Однак міністр при цьому зазначила, що препарати зеленки відносяться до застарілих, і розвинені країни відмовляються від їх використання.

Більш ефективними і популярними стають антисептики с йодом, а особливо ті, які містять повідон. Вони є менш агресивними, ніж безпосередньо розчин йоду, тому менше подразнюють травмовані поверхні.

Зокрема, повідон-йод більш "ніжний" до травм і сприяє їх швидкому загоєнню.

Далі - спирт. Міністр стверджує, що він працює, але тільки в певній концентрації. Так, найбільш ефективна - 70% -а. Менша ж концентрація не має бактеріоцідної дії, а 96% -ва менш ефективна 70%ї через особливості бактеріальної мембрани.

Хлоргексидин міністр також визнала ефективним.

А ось популярному "Мірамістину" пощастило менше. За словами Супрун, належних випробувань його ефективності в світі не проводили. Тому ризикнути і обробити їм невеликі травми можна, а ось з серйозними краще вдатися до інших антисептиків.

Як раніше писав "МедОбоз", Супрун розповіла про те, які популярні препарати вбивають імунітет.