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Спалах небезпечної інфекції в Україні: лікар прояснив ситуацію

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Епідемія кору – небезпечної і дуже заразної хвороби – приходить в Україну кожні 5-7 років. Нинішній спалах захворювання відзначений зростанням числа летальних випадків.

Про це розповів в ефірі ObozTV лікар-інфекціоніст Юрій Жигарєв. Оцінюючи масштаби епідемії, лікар зазначив, що "за останні роки таких цифр не було".

"Кір – це звичайна повітряно-крапельна інфекція, передається через повітря. Він дуже заразний – досить просто побути деякий час у приміщенні, де є хворий на кір – і все. Кір поширюється дуже швидко в закритих приміщеннях, у великих скупченнях людей", – розповів лікар.

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За його словами, статистика захворюваності на кір в Україні "не те щоб жахлива, але незвична, бо у нас за останні роки таких цифр не було".

Серед причин великої кількості летальних випадків лікар назвав несвоєчасне звернення за медичною допомогою або неправильно призначене лікування.

"Це природна інфекція, у якій є певний цикл – 5-7 років. Якщо у нас є достатньо людей, у яких немає імунітету до цієї інфекції, то кожні 5-7 років буде підйом захворюваності – так було 5 років тому і раніше", – пояснив він.

Також Жигарєв повідомив, що вакцин від кору в Україні достатньо, і зробити щеплення можуть усі бажаючі.

Спалах небезпечної інфекції в Україні: лікар прояснив ситуацію

likar.info

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в 2018 році понад 54 тис. людей захворіли на кір. Цей показник є найбільшим за останні роки. Від ускладнень кору померло 16 осіб, із них 12 дітей.

Лікарі попереджають, що у дорослих захворювання проходить набагато складніше, ніж у дітей. Кір може призвести до сліпоти, енцефаліту, пневмонії та навіть смерті. Спочатку симптоми кору нагадують ГРВІ: підвищується температура тіла, з'являється кашель, болить горло і закладає ніс. Через три-чотири доби на обличчі, а далі по всьому тілу з'являється червоний висип.

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Читайте всі новини по темі "Пряма трансляція" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TVСпалах коруздоров'я
Особа
Юрій Жигарєв
Місце
Україна
Тег
медицина
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