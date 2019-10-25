Спалах дифтерії в Україні: де шукати вакцину

Над Україною знову нависла загроза широкого поширення дифтерії.

За даними українського МОЗ за минулий рік, кожен другий житель країни не отримав необхідну дозу вакцини від дифтерії і правця. І через відсутність так званого колективного імунітету проти цього захворювання і відбувається все більше поширення хвороби.

Так, напередодні Центр громадського здоров'я підтвердив інформацію про черговий випадок зараження – у Києві поставлено діагноз "дифтерія" у 9-річного хлопчика.

Єдино надійним методом захисту від небезпечного захворювання і його ускладнень медики називають вакцинацію. MedOboz з'ясував, коли, кому і де можна отримати рятівне щеплення.

Дифтерія – як передається, симптоми хвороби?

Це бактеріальна інфекція, основний шлях поширення якої – повітряно-крапельний. Зараження може відбуватися не тільки від пацієнта, що переживає гостру фазу інфекції, але й від людини, яка вже одужала (збудник може залишатися активним ще близько тижня-двох). Так, потрапляючи в органи дихання, бактерія продукує токсин, що вражає тканини дихальної системи. Далі токсин може проникнути у кровообіг, після чого під удар потрапляють також серце, нирки, мозок тощо.

За перших ознак дифтерія нагадує ангіну або ГРВІ: біль у горлі, висока температура, м'язова слабкість і ломота у тілі. При цьому мигдалини і горло вкриваються сіро-білим нальотом.

Лікування захворювання відбувається суто в інфекційному стаціонарі за допомогою ударної дози антибіотиків і допоміжних засобів, зокрема препаратів, що виводять токсини. У важких випадках лікування проводить в умовах реанімаційного відділення.

Ревакцинацію від дифтерії проводять кожні 10 років Україна

Кому потрібно робити щеплення від дифтерії?

Якщо в організмі і виробляється природний імунітет проти збудника цього захворювання, то він дуже слабкий і не врятує в разі активної атаки бактерій (наприклад, як після контакту із зараженим). Тому медична спільнота наполегливо рекомендує дотримуватися календаря вакцинації, що включає, зокрема, і прийом вакцин від дифтерії.

Згідно із графіком щеплення, вакцина від дифтерії ставиться у дитячому віці у 2, 4,6 і 18 місяців, потім ревакцинація проводиться у 6 років і повторюється далі кожні 10 років (саме стільки зберігається штучно сформований вакциною імунітет), тобто в 16, 26, 36, 46 років тощо.

Тож, якщо ви з якихось причин пропустили вакцинацію, зверніться до вашого лікаря для отриманням щеплення. Також він допоможе з'ясувати, коли востаннє ви отримували вакцину, якщо ви не володієте цією інформацією (всі данні про поставлені вам вакцини, починаючи з раннього дитинства, фіксуються у спеціальному бланку і дублюються у вашій медкарті).

Як роблять щеплення від дифтерії?

Зробити щеплення – питання максимум години (включаючи огляд лікарем і перебування у клініці після процедури вакцинації.

Найперше вам треба пройти консультацію з лікарем, який виключить протипоказання до введення вакцини (з'ясує, чи немає у вас гострих запальних процесів в організмі, чи немає у вас алергії на будь-які речовини, а також розпитає про попередні реакції на вакцинацію). Далі ви підписуєте згоду на щеплення і отримуєте направлення в кабінет щеплень, де вам поставлять укол з вакциною (дітям укол робиться в стегно, дорослим – у плече).

Перед введенням препарату пацієнт має право оглянути флакон із вакциною – на ампулі має бути вказаний термін придатності і серія. Також зверніть увагу на термоіндикатор – елемент маркування, який вкаже, чи правильно зберігалася вакцина і чи не втратила своїх властивостей (зазвичай цей індикатор у вигляді кола з квадратом усередині: якщо квадрат за кольором світліший за коло – вакцина в нормі, якщо темніший або непомітний зовсім – з вакциною щось негаразд, і вона може виявитися неефективною).

Після щеплення залишіться на 15-30 хвилин у клініці (алергічні реакції, якщо такі є, проявляться саме за цей час). Далі можете спокійно вирушати додому або по своїх справах.

Невелике почервоніння або дискомфорт у місці щеплення, а також можливе підвищення температури – нормальна реакція на вакцину, якої не варто боятися. Це означає, що вакцина запрацювала і в організмі почали активно вироблятися антитіла. Якщо температура досягає високих показників (за 38 градусів), просто прийміть жарознижувальне.

Де можна отримати вакцину від дифтерії?

Щеплення від дифтерії можна отримати безкоштовно в будь-якій державній амбулаторії або поліклініці. Так, журналіст MedOboz обдзвонив низку амбулаторій і поліклінік (дорослих і дитячих) передмістя і столиці, і з'ясував, що вакцина від дифтерії є – пропонують звернутися до свого сімейного лікаря (терапевта, педіатра), взяти картку і прийти на щеплення в будь-який робочий день, крім п'ятниці.

Також препарат можна отримати і в приватних клініках. Але тут доведеться пошукати – не в усіх приватних медцентрах, куди нам вдалося додзвонитися, наразі є вакцина. Там, де вона є, ціна питання становить близько 1500 гривень, включаючи вартість попереднього огляду лікаря.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на Закарпатті зафіксували серйозний спалах дифтерії.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!