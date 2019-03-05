''Сови'' чи ''жайворонки'': у кого вищий ризик ранньої смерті

Так звані сови, які охочіше працюють у нічний час, ніж у ранковий, мають більш високі ризики передчасної смерті, ніж ''жайворонки''.

Це пов'язано з тим, що в більшості видів активності їм весь час доводиться підлаштовуватися під ранній підйом і мозкову активність у ранковий час, пише Current Biology.

До такого висновку дійшли вчені з Австралії, які спостерігали за групами ''сов'' і ''жайворонків''. Вони заявили, що мозок представників таких біоритмів має різну структуру.

''Зсув біологічних і робочих годин у ''сов'' можна порівняти зі зміною графіка через переліт в іншу точку Землі. Тільки ''совам'' доводиться перебувати в такому стані майже постійно'', – запевнив один з авторів дослідження.

Вчені наголосили, що удень мозок ''жайворонків'' виконує завдання набагато краще, проте ''сови'' частіше стають успішними в бізнесі.

Ілюстрація Freepic

Як писав OBOZREVATEL, "сови" хворіють на рак молочної залози на 48% більше "жайворонків". До такого висновку прийшли медики після аналізу ДНК.

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