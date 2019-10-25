Сотні тисяч недостачі: з'явилися результати перевірки в Інституті раку, який оскандалився

У Національному інституті раку в Києві, який останнім часом потрапив у кілька корупційних скандалів, було виявлено численні порушення.

Результати аудиту в медустанові оприлюднила в п'ятницю, 25 жовтня, пресслужба Міністерства охорони здоров'я. Матеріали були направлені в правоохоронні органи.

Перевірка Управління внутрішнього аудиту МОЗ тривала 6 днів. Співробітникам інституту дали рекомендації щодо усунення порушень та притягнення до відповідальності винних.

МОЗ провело аудит в Інституті раку УНН

Зокрема, були зафіксовані такі порушення:

Потреби для закупівлі лікарських засобів і медичних виробів формувалися безсистемно – у Інституту немає регламентованого порядку формування потреби для закупівлі. За результатами оцінки укладання договорів на придбання ліків встановлені факти несвоєчасного постачання устаткування, ліків і медичних виробів, неналежний контроль за відвантаженням товарів, що підтверджує ризик неефективного використання бюджетних коштів.

Встановлено необгрунтовано великі залишки препарату Метотрексат Тева (доросла онкологія), більше 4 тис. упаковок, при тому, що середньорічне використання становить близько 800 флаконів.

Дороге обладнання не використовується для лікування пацієнтів, а стоїть на складі. Зокрема, не введений в експлуатацію лінійний медичний прискорювач Varian Clinac iX, закуплений ще в 2011 році. Загалом 7 одиниць медичного обладнання не використовується.

Недостача комп'ютерної техніки на складі в кількості 149 одиниць на загальну суму близько 700 000 гривен. Техніка була придбана Інститутом у 2017 році, з метою реалізації проекту "Запровадження медичної інформатизаційній системи в Національному інституті раку". Відсутність належної системи системи зберігання, видачі та інвентаризації техніки, зо створило ймовірний ризик втрати матеріальних цінностей.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

16 вересня у лікарів Інституту провели обшуки та вилучили незаконно отримані кошти. 17 вересня їм оголосили підозру.

Журналістка Яніна Соколова з'ясувала, що директор Національного інституту раку Олена Колесник причетною до масштабних корупційних схем з ліками і живе невідповідно до своїх достатків.

Також на побори в Інституті раку звернула увагу онкохвора журналістка Яна Осадча.

Також в медустанові розгорівся скандал через те, що його співробітниця, кандидатка медичних наук Ганна Губарєва відмовилася лікувати воїна АТО Віталія Драгана за пільговою системою, заявивши, що "ніяких пільг не буде, тому що ти вбивав братський народ".

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