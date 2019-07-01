Сонячне затемнення 2 липня 2019: як вплине на здоров'я

2 липня 2019 року о 22:22 за київським часом очікується повне сонячне затемнення, яке можна буде спостерігати перед заходом сонця в Чилі та Аргентині.

Незважаючи на те, що українці не побачать цього природнього явища, деякі з них зможуть відчути його вплив на психоемоційний стан.

За словами лікаря-експерта Віктора Литвиненка, сонячне затемнення не сильно позначається на фізичному самопочутті, проте може зачепити психологічну сферу.

Так, у людини може спостерігатися неусвідомлене почуття тривоги, викликане незвичним середовищем. Подібні відчуття можуть виникати при підйомі в гори або при зануренні під воду. Занепокоєння можуть відчувати і тварини: одні починають хвилюватися і шукати притулок, інші – ніби завмирають.

Така збуджуюча дія затемнення пов'язана з періодичною втратою сонячної активності, що доводить нашу залежність від небесного світила.

За порадою лікаря, впоратися з негативними відчуттями допоможе інформованість і захопленість цим явищем, що відверне від тривожних думок. Одним із способів уникнути поганого самопочуття є контрастний душ і невисока фізична активність.

Діти спостерігають сонячне затемнення time.com

Повне сонячне затемнення pixabay.com

Здорові фізично і психологічно люди повинні переносити подібні явища набагато легше.

Раніше MedOboz писав, що на початку цього місяця Україна накрила сильна магнітна буря, через що багато людей зіткнулися із зайвою емоційною напруженістю.

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