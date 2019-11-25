Справжній онкохворий рак ні з чим не переплутає

Історія з бацилою (закреслено) раком Яніни Соколової почалася навесні. Якраз, коли почалися перші гойдалки по Безносенко – головлікарю Інституту раку, і мільйонних розкраданнях в закупівлях під патронажем Уляни Супрун.

Повернемося до першоджерела – публікації Яніни. Будь-якому пацієнту детально пояснюють, що є таке його хвороба. Схему лікування, перспективи, пропонують варіанти. Тому для журналіста і пацієнта, що пройшов весь шлях ад'ювантного лікування 2 в 1, писати бацила допустимо тільки в разі БРЕХНІ! Пацієнти зі злоякісними захворюваннями іноді вже через пару місяців володіють питанням краще семейних лікарів.

Фейсбук Yanina Sokolova

Далі – 40 променів і 4 хімії за 7 місяців, ви не знаходите дивною продуктивність роботи пацієнтки Соколової, зазначеної в її публікації. Фото з її участю на святкових заходах В цей період, знову ж таки.

Мінус пару органів – враховуючи, що Самохвалова (супрунобот онкогінеколог і глава ради молодих вчених НІР), то для фахівця клінічна картина з комплексним лікуванням і метастазами стає зрозумілою.

Скріншот Фейсбук Яніни Соколової

Скріншот Фейсбук Яніни Соколової

Для заможної людини лікування в Україні в настільки критичному стані, а не в Ізраїлі або Німеччині, так само викликає підозру, коли питання стоїть про життя і смерть, при цьому ти херячишь українську медицину роками, та й у самій публікації пишеш, що держава не здатна тобі допомогти (дивне протиріччя).

Тут виникає питання: чому вписалася Яніна за Безноса, за яким є кримінальна справа? Може, тому, що наступне керівництво може підняти документацію і побачити той факт, що у неї був рак in situ, і Соколова просто використовувала цей момент для бізнеспроекту "Яніна", може там нічого не було від слова зовсім?

Безносенко А.П. www.bagnet.org

Сам Безносенко А.П. – організатор злочинної схеми, по якій онкохворим продавали закуплені державою препарати для хіміотерапії. Суми за один сеанс становили від 4000 до 70 000 гривен. Зі своєю "командою" Безносенко отримував від 150 000 до 500 000 гривень в тиждень. Також головлікарю за 4 роки при офіційній зарплаті в 10 000 гривень вдалося придбати:

квартиру в Києві вартістю 50 000 доларів США;

квартиру в сучасному ЖК вартістю 210 000 доларів США, оформивши її на свого батька;

автомобіль Субару Оутбек вартістю 40 000 доларів США;

автомобіль Тойота Авенсис вартістю 10 000 доларів США.

На даний момент Безносенко А.П. вже відсторонений від посади, проти нього порушено ряд кримінальних справ.

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