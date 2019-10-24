Смог у Києві: лікарка дала поради, як його пережити

Кілька днів Київ і передмістя огортає густий туман, просочений ядучим запахом диму і вихлопних газів.

Таке явище не тільки завдає незручностей поганою видимістю, а й погіршує самопочуття.

На думку медиків, такий туман – досить небезпечне явище. Адже всі чадні гази, що є зараз в повітрі, значно швидше й простіше потрапляють в легені і кров і надійніше осідають там, оскільки через туман повітря більш вологе і "важке". Так, після навіть нетривалого перебування на вулиці можна зауважити першіння в горлі, відчуття нестачі повітря, запаморочення і різкий головний біль.

"Найбільше такі погодно-екологічні умови шкодять маленьким дітям, вагітним, а також пацієнтам з хронічними захворюваннями органів дихання та серцево-судинної системи", – стверджує терапевтка Наталія Гордієнко.

Лікарка розповіла читачам MedOboz, як максимально вберегтися в умовах небезпечного туману.

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Вмикайте кондиціонер

Поки за вікном такий туман, щільно зачиняйте вікна та двері в будинку і не відчиняйте вікна в авто. Замість провітрювання забезпечте вентиляцію за допомогою кондиціонера – фільтри візьмуть на себе більшість шкідливих речовин з повітря, тому дихати в приміщенні (або в салоні) буде набагато легше.

Після вулиці – в душ

Намагайтеся якомога менше перебувати на вулиці. Після кожного ж вимушеного виходу прийміть душ з милом або гелем для душу, аби змити зі шкіри шкідливі речовини.

І обов'язково змініть одяг, адже частина їх осідає і на ньому, після чого, знову ж таки, вони потрапляють на шкіру і проникають в лімфо- і кровообіг.

Тренуйтеся тільки в приміщенні

Пробіжки на свіжому повітрі дуже корисні, але не за таких умовах – через більш глибоке і прискорене дихання і посилене серцебиття організм спортсмена ризикує отримати в рази більше отруйних речовин. Тому, поки екологічна ситуація не налагодиться, займайтеся спортом в приміщенні, де повітря очищається кондиціонером.

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Пийте більше зеленого чаю

Концентрація канцерогенних речовин в повітрі за таких умови збільшується в рази, тому організм як ніколи потребує підвищених доз антиоксидантів.

Хороше їхнє джерело – зелений чай. Він допомагає нейтралізувати небезпечні речовини, які потрапляють в організм, і прискорює їх виведення назовні.

Додайте до раціону молоко

Цей продукт славиться своїми очисними властивостями – напевно, доводилося чути фразу "молоко за шкідливість". Річ у тім, що воно працює на кшталт сорбенту – всотує в себе і виводить з організму отруйні речовини.

Якщо звичайне молоко викликає у вас порушення травлення, пийте безлактозне – сорбентні властивість воно не втрачає, водночас позбавлене від алергену.

Зверніться до лікаря

Якщо у вас є хронічні захворювання (астма, бронхіт, гіпертонія тощо), вам варто зайвий раз навідатися до свого лікаря, особливо якщо ви зауважили погіршення самопочуття. Найімовірніше, лікар тимчасово підвищить дозу застосовуваного вами препарату або надасть нові чи додаткові призначення (наприклад, з бронхітом – засоби для виведення мокротіння).

Раніше OBOZREVATEL розповідав про причини дивного туману в Києві.

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