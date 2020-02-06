Смертельний коронавірус у Росії: пропагандисти знайшли "український слід"

В ефірі російського федерального телеканалу заявили, що фейки про коронавірус у країні поширюються з території України.

Так, у Росії знайшли причину дефіциту медичних масок в аптеках – "штучний ажіотаж українських ЗМІ". У сюжеті пропагандистського "Рен ТВ" також згадали матеріал OBOZREVATEL (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Пропагандисти знайшли "український слід" Скріншот з відео

"Вдалося з'ясувати, зокрема, що в регіональних чатах у Телеграмі, а конкретно в Тюмені, Кургані, низці інших міст, Краснодарі поширюються завідомо неправдиві відомості про те, що має місце масова епідемія цього коронавірусу. Розповсюджує ці відомості громадянин України, все це підтримується кампанією одразу декількох українських ЗМІ", – розповів юрист.

Пропагандисти знайшли "український слід" Скріншот з відео

Як писав OBOZREVATEL раніше, в аеропорт Хабаровська (Росія) прибула пасажирка з Китаю з підозрою на новий смертельний коронавірус nCoV. Вона була екстрено госпіталізована.

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