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Смертельний коронавірус у Росії: пропагандисти знайшли "український слід"

3.7т
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В ефірі російського федерального телеканалу заявили, що фейки про коронавірус у країні поширюються з території України.

Так, у Росії знайшли причину дефіциту медичних масок в аптеках – "штучний ажіотаж українських ЗМІ". У сюжеті пропагандистського "Рен ТВ" також згадали матеріал OBOZREVATEL (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

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Пропагандисти знайшли "український слід"

Пропагандисти знайшли "український слід"

Скріншот з відео

"Вдалося з'ясувати, зокрема, що в регіональних чатах у Телеграмі, а конкретно в Тюмені, Кургані, низці інших міст, Краснодарі поширюються завідомо неправдиві відомості про те, що має місце масова епідемія цього коронавірусу. Розповсюджує ці відомості громадянин України, все це підтримується кампанією одразу декількох українських ЗМІ", – розповів юрист.

Пропагандисти знайшли "український слід"

Пропагандисти знайшли "український слід"

Скріншот з відео

Як писав OBOZREVATEL раніше, в аеропорт Хабаровська (Росія) прибула пасажирка з Китаю з підозрою на новий смертельний коронавірус nCoV. Вона була екстрено госпіталізована.

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Автор
Карина Бондаренко
Теми
російська пропаганда Коронавірус
Місце
Росія
Тег
пропаганда
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Lisenko Andrey
Lisenko Andrey
Маразм этих придурков нет предела
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Что-то я не шибко то заметила озабоченности граждан этим вирусом. Истерики и параноики конечно возбудились и занервничали, так у них медицинские показания требуют такой реакции. Остальным - пофиг. В масках только сопливые и чихающие, но это нормально. Ажиотажа в аптеках точно нет. Помнится, у нас шеф очень переживал о каком-то коварном гриппе. Закупил маски коробками, плюс дезинфект для рук. Сам лично подавал всем пример. И был единственным, кто тогда, таки переболел гриппом.
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dfhdfhdf dfdfhdf
dfhdfhdf dfdfhdf
Парни, надеюсь и вас настигнет такое же счастье, как и меня. Оргазмы стали сильнее наверное в раз 100! Да и у партнёрши тоже! Как она орёт!!! Я просто шокирован. Да и выносливее стал в несколько раз и стояк каменный, нe упуcти свой шанc пoрадoвать сeбя и eё в пoстели, а вычитал здесь !---- https://cuz.su/menso
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