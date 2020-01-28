Головна Новини
МоваЯзык
Кияни Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Новини медицини

Смертельний коронавірус 2019-nCoV: медики Гонконгу оголосили про прорив

1.8т
Читати матеріал російською

Гонконгські дослідники розробили вакцину проти китайського коронавірусу 2019 nCoV.

Перш ніж вона буде придатна для використання, потрібні місяці тестування на тваринах і близько року клінічних випробувань на людях. Про це повідомляє SCMP.

"Ми вже зробили вакцину, але тестування на тваринах займе багато часу", – розповів професор Юен Квок-Юнг.

Новини
Кількість заражених коронавірусом різко зросла до 4515: понад 100 загинули
Дослідники розробили вакцину проти коронавірусу

Дослідники розробили вакцину проти коронавірусу

SCMP

Дослідники модифікували вакцину проти грипу частиною поверхневого антигену коронавірусу. Це означає, що вона може запобігати вірусам грипу, а також коронавірусу 2019 nCoV, який викликає пневмонію.

У разі успішного тестування, вакцина може стати відповіддю на захворювання, яке заразило понад 4600 людей у всьому світі і вбило понад 100 людей на материку.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Китаї оголосили про початок випробувань вакцини проти смертельного вірусу на людях.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавірус
Місце
Китай Гонконг
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лабораторії

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топновини