Смертельний коронавірус 2019-nCoV: медики Гонконгу оголосили про прорив

Гонконгські дослідники розробили вакцину проти китайського коронавірусу 2019 nCoV.

Перш ніж вона буде придатна для використання, потрібні місяці тестування на тваринах і близько року клінічних випробувань на людях. Про це повідомляє SCMP.

"Ми вже зробили вакцину, але тестування на тваринах займе багато часу", – розповів професор Юен Квок-Юнг.

Дослідники розробили вакцину проти коронавірусу SCMP

Дослідники модифікували вакцину проти грипу частиною поверхневого антигену коронавірусу. Це означає, що вона може запобігати вірусам грипу, а також коронавірусу 2019 nCoV, який викликає пневмонію.

У разі успішного тестування, вакцина може стати відповіддю на захворювання, яке заразило понад 4600 людей у всьому світі і вбило понад 100 людей на материку.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Китаї оголосили про початок випробувань вакцини проти смертельного вірусу на людях.

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