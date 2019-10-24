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Смертельний грип 2019-2020: чого чекати українцям

1.2т Читати матеріал російською

У цьому епідсезоні – з осені 2019-го до весни 2020 року – в Україні знову очікується хвиля грипу. Тільки атакуватимуть українців уже нові, мутовані штами.

"На відміну від минулорічної епідемії, головними тепер будуть відразу два штами захворювання – типу А Brisbane (Н1N1) та Kansas (Н3N2). Обидва вони відрізняються від попередників тим, що істотно різняться за антигенною і генетичною структурою, – розповіла MedOboz професорка, завідувачка відділенням респіраторних та інших вірусних інфекцій Інституту епідеміології та інфекційних захворювань ім. Л.В. Громашевського Алла Мироненко. – Тобто ні в кого з нас немає імунітету до цих вірусів".

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За словами експертки, зараз випадків зараження поки не відзначається – початок циркуляції вірусу очікується з кінця листопада – початку грудня. І протримається ризик епідемії до березня (при цьому ймовірність поодиноких випадків захворювання може спостерігатися аж до червня).

Україну атакують нові штами грипу

Україну атакують нові штами грипу

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Різні штами – різні групи ризику

Професорка зазначає, що Н1N1 найнебезпечніший для молоді працездатного віку, у групі ризику Н3N2 – літні люди і пацієнти з хронічними захворюваннями.

"Для обох груп ризику ускладнення можу вилитися у вигляді пневмонії з високим ризиком летального наслідку: в разі Brisbane це швидкоплинна вірусна форма запалення, Kansas загрожує вторинною бактеріальною формою захворювання", – пояснила Мироненко.

Крім цього, грип може залишити "відбиток" і на слабких місцях організму – серці, нирках, бронхах тощо.

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Врятуватися допоможе вакцинація

Як уже зазначалося, обидва штами вірусу є новими (точніше, неабияк мутованими старими), тому антитіл на них не може бути ні в кого. І щоб уникнути зараження або максимально полегшити перебіг захворювання, варто пройти вакцинацію.

"Пацієнтам ставляться трикомпонентні вакцини, які провокують вироблення антитіл відразу до декількох штамів вірусу", – додала професорка.

При цьому експертка уточнила, що на 100% щеплення не може гарантувати, що вірус до вас не "причепиться", однак якщо зараження і трапиться, то наслідки його будуть набагато легшими.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, де у Києві можна зробити щеплення від грипу.

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Автор
Катерина Худобець Катерина Худобець
Теги
грип Щеплення від грипу
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