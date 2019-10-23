Смерть породіллі на Львівщині: скандал отримав гучне продовження

На Львівщині медикам однієї з районних лікарень оголосили про підозру в неналежному виконанні професійних обов’язків.

Зокрема, трьох акушерів-гінекологів звинувачують у смерті породіллі. Про це повідомляє пресслужба головного управління Національної поліції у Львівській області.

"Працівники відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров’я особи, слідчого управління поліції Львівщини, за процесуального керівництва прокуратури області, повідомили про підозру в скоєнні кримінального правопорушення трьом жителям райцентру — акушерам-гінекологам пологового відділення лікарні, котрі надавали породіллі медичну допомогу", — йдеться в інформації відомства.

Медиків звинувачують у смерті породіллі mukachevo.net

Як зазначають у поліції, трагедія трапилася 5 березня 2018 року у пологовому відділенні однієї з центральних райлікарень Львівщини. Приблизно о 17:00 32-річна мешканка області народила здорову дитину (дівчинку), після чого стан жінки погіршився, а вже о 22:20 того ж дня вона померла у медустанові.

Тоді правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 140 (неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником) КК України. Досудове розслідування триває досі.

Підозрюваним у смерті породіллі медикам загрожує позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років, до двох років виправних робіт чи навіть обмеження або позбавлення волі на строк до двох років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у місті Татарбунари Одеської області жінка, яка народила дитину, через шість днів померла від HELLP-синдрому. Її сім'я звинуватила в цьому лікарів, заявивши, що ті не помітили ускладнення, яке з'явилося давно й давало про себе знати відповідними симптомами.

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