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Вмираючій людині не завжди боляче: вчений описав момент смерті

2.9т
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Експерт з паліативної медицини і науковий співробітник університету Ліверпуля Шеймус Колл висловив припущення, що люди в момент смерті не завжди відчувають біль.

Свої висновки він виклав у матеріалі для BBC News Україна. "Мої власні спостереження і розмови з колегами свідчать про те, що якщо людина не страждала від болю до того, він не обов'язково з'явиться в момент смерті. Ми не знаємо, чи пов'язано це з ендорфінами. Відповіді поки немає", – пише Колл.

Крім того, за словами вченого, немає ніяких доказів того, що знеболюючі, наприклад, морфін, можуть перешкоджати виробленню ендорфінів.

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Смерть без болю: вчений описав момент

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"Наш мозок має кілька можливостей, як подолати сильний біль. Ось чому солдати на полі бою часто не відчувають болю, коли їх увагу відволікають", – пояснив автор.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що при наближенні смерті в організмі підвищуються хімічні речовини стресу, ростуть маркери запалення і, можливо, відбувається сплеск ендорфінів у крові.

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Автор
Ірина Кулініч
Тег
смерть
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Иванович Василий
Иванович Василий
Не чувствовать боли в связи с отвлечением внимания от боли - имеет отношение не только к моментам умирания, но и просто к обыденной жизни. Это реальность практики жизни, и у организма живого - либо есть для этого силы, либо другие способны вызвать этот же эффект для нуждающегося.
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Николаев Олег
Николаев Олег
Да, эти примерно слова я читал от Лео Бокерии, кардиохирург из Москвы.. Он описывал умирающих в палатах. Говорит, у него их было тысячи за много лет. Они не орут, не кричат, они тихо погружаются в нирвану и конец за 10-20 часов. Им не страшно, апатия и пофиг. Я лично читал это. Так умирать не страшно.
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