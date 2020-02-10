Вмираючій людині не завжди боляче: вчений описав момент смерті

Експерт з паліативної медицини і науковий співробітник університету Ліверпуля Шеймус Колл висловив припущення, що люди в момент смерті не завжди відчувають біль.

Свої висновки він виклав у матеріалі для BBC News Україна. "Мої власні спостереження і розмови з колегами свідчать про те, що якщо людина не страждала від болю до того, він не обов'язково з'явиться в момент смерті. Ми не знаємо, чи пов'язано це з ендорфінами. Відповіді поки немає", – пише Колл.

Крім того, за словами вченого, немає ніяких доказів того, що знеболюючі, наприклад, морфін, можуть перешкоджати виробленню ендорфінів.

Смерть без болю: вчений описав момент mirputeshestvij.mediasole.ru

"Наш мозок має кілька можливостей, як подолати сильний біль. Ось чому солдати на полі бою часто не відчувають болю, коли їх увагу відволікають", – пояснив автор.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що при наближенні смерті в організмі підвищуються хімічні речовини стресу, ростуть маркери запалення і, можливо, відбувається сплеск ендорфінів у крові.

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